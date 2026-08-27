Piektdienas rītā Latvijā būs novērojams daļējs Mēness aptumsums
Agrā piektdienas rītā Latvijā būs novērojams daļējs Mēness aptumsums, informēja Latvijas Astronomijas biedrība (LAB).
Rīgā aptumsums sāksies plkst. 5.34, bet plkst. 6.22 Mēness rietēs brīdī, kad aptumšota būs apmēram puse tā diska.
Atbilstoši astronomu prognozēm 2026. gads ir viens no iespaidīgākajiem astronomisko notikumu ziņā pēdējā desmitgadē. Latvijas debesīs novērojamas arī spožas planētas, planētu parāde un meteoru lieti.
Kā vēstīts, 12. augustā bija redzams daļējs Saules aptumsums, ko astronomi raksturoja kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī Mēness aizsedza līdz četrām piektdaļām Saules diametra.
LAB apvieno astronomijas profesionāļus un interesentus, lai popularizētu astronomiju. Biedrības biedri piedalās žurnāla "Zvaigžņotā Debess" veidošanā, vada debess novērojumus Latvijas Universitātes Astronomiskajā tornī un organizē regulāras informatīvas sanāksmes.