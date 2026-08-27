Rīgā vētras seku novēršana turpināsies vēl vairākas nedēļas
Rīgas pašvaldības dienesti un uzņēmumi turpina līdz šim lielākās vasaras vētras "Priska" seku likvidēšanu, un darba pietiks vēl vairākām nedēļām, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Tiek zāģēti un novākti gan nokritušie, gan bīstamie koki un zari. Pašvaldība informē, ka darba apjoms ir ļoti liels - nogāzti un bojāti tūkstošiem koku - un seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas.
Prioritāri tagad tiek novērsta bīstamība, likvidējot vaļīgos un aizlauztos kokus ielās, parkos un kapsētās, novācot kokus no komunikācijām un ēkām.
Savukārt pēc bīstamības novēršanas resursi tiks novirzīti galvaspilsētas sakopšanai.
Vētrā cietuši desmitiem izglītības iestāžu, un galvenos bojājumus radījuši nokritušie koki. Skolu un bērnudārzu darbība nav ietekmēta un mācību process nav apdraudēts, visas vētras skartās skolas 1. septembrī vērs durvis, kā plānots.
Tomēr jārēķinās, ka visi kritušie koki uz mācību gada sākumu vēl nebūs novākti, jo tas prasa laiku. Tādēļ atsevišķas teritoriju daļas būs norobežotas. Pašvaldība aicina vecākus atgādināt skolēniem, ka doties aiz norobežojumiem nedrīkst.
Pašvaldības uzņēmuma "Rīgas meži" apsaimniekotajos dārzos, parkos un kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks" vētrā izgāzti un nolauzti 353 koki. Vēl 126 kokiem konstatēti būtiski bojājumi - nolauztas galotnes vai lielie zari.
Visvairāk koku vētrā izgāzti vai nolauzti Mežaparkā, kur cietuši 45 koki. Tekstilnieku parkā cietis 31 koks, Lucavsalā - 28 koki, Pļavnieku parkā - 27 koki, Lielajos kapos - 26 koki. Koki sagāzti arī citviet.
Vētras laikā galvaspilsēta zaudējusi četrus dižkokus - vienu ozolu Vērmanes dārzā, divus ošus Anatomikuma laukumā, kā arī vienu dižkoka izmērus sasniegušu papeli Viesturdārzā.
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