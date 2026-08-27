Forumā “DABĀ” skolotāji apgūst prasmes mācībām ārpus telpām
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Šveices, Zviedrijas, Norvēģijas un Latvijas vides izglītības ekspertiem augusta sākumā veiksmīgi aizvadīja jau otro starptautisko skolotāju forumu “DABĀ”.
Pasākums pulcēja ap 200 pamatskolas dabaszinātņu, tehnoloģiju un citu mācību jomu pedagogus, lai divu dienu darbnīcās, izzinošos pārgājienos, un pat nakšņojot mežā, meklētu risinājumus tam, kā ikdienā skolās veicināt veselīgu mācīšanos brīvā dabā. Pedagogus meža izziņas nodarbībās vadīja dabas pētnieks Māris Olte.
Jau otro gadu forums tika rīkots, iedvesmojoties no zemessargu iniciatīvas "Mana Latvija. Mana atbildība". Programmā tika iekļauta arī dažādas prasmes, ko mācību procesā pedagogiem vēlāk nodot skolēniem, lai stiprinātu bērnu fizisko un emocionālo labsajūtu, kā arī rosinātu viņu zinātkāri, drosmi un piederību savai valstij.
LVM vides izglītības vadītāja Līga Abizāre uzsver:
“Mācības ārpus klases telpām sniedz skolotājiem unikālus rīkus, kā teorētiskas zināšanas pārvērst praktiskā pieredzē. Mežs ir vislabākā klase, kurā skolēni var attīstīt pētnieciskās prasmes un vienlaikus atpūsties no digitālās vides. Esam gandarīti par skolotāju lielo atsaucību un gatavību ieviest šīs metodes savā ikdienas darbā.”
Foruma laikā pedagogi apguva 36 stundu (A) tālākizglītības kursu programmu „Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību procesā par mežu”. Lai saņemtu kursu apliecību, foruma dalībniekiem līdz šī gada 30. novembrim jāiesniedz praktisks mājas darbs – savā skolā jāīsteno kāda no forumā apgūtajām mācību stundām dabā.
Starptautiskais forums tika rīkots Nordplus projekta "Schools Growing together with Forests" ietvaros. Pasākuma sekmīgu norisi nodrošināja plašs sadarbības partneru un atbalstītāju loks: LU EZTF Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociācija, Latvijas Zemessardze, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā (Nordic Council of Ministers), Eiropas Meža pedagoģijas apvienība (forestpedagogics.eu) un asociācija "Latvijas Koks". Pasākumu materiāli atbalstīja arī AS "Dobeles dzirnavnieks".
LVM jau vairāk nekā divdesmit gadus sadarbojas ar skolām, ik gadu piedāvājot skolotājiem un skolēniem daudzveidīgas vides izglītības programmas, kas tuvina jauno paaudzi dabai un izpratnei par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Iegūt vairāk informācijas un pieteikties jaunā mācību gada LVM vides izglītības programmām var vietnē skolam.lvm.lv