Sinoptiķi sola siltu piektdienu.
Sabiedrība
Šodien 15:15
Sinoptiķi sola siltu piektdienu - Latvijā gaiss iesils līdz +24 grādiem
Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā būs +20..+24 grādi, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām var veidoties migla. Saglabājoties lēnam vējam un bezvējam, gaiss atdzisīs līdz +7..+13 grādiem.
Dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē un Zemgalē tas pūtīs mēreni.
Rīgā gaidāma pārsvarā skaidra nakts, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13 grādiem, piepilsētā - līdz +9..+11 grādiem. Dienā sauli palaikam aizsegs mākoņi, nelīs, pūtīs neliels dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz +23 grādiem.