Latvijas Nacionālais teātris jauno sezonu atklās ar krāšņu jauniestudējumu - Anšlava Eglīša “Līgavu medniekiem” Paulas Pļavnieces režijā
Ar Anšlava Eglīša romāna “Līgavu mednieki” jauniestudējumu Paulas Pļavnieces režijā 10. septembrī, autora 120. jubilejas gadā, tiks atklāta Latvijas Nacionālā teātra 108. sezona. Izrādei dots žanra apzīmējums “precību sāga” – tajā Eglīša asprātīgais skats uz trīsdesmito gadu Rīgas sabiedrību sastapsies ar mūsdienu skatījumu uz jaunu cilvēku izvēlēm. Lai arī “Līgavu mednieki” ir uzskatāms par vienu no populārākajiem literārajiem darbiem starpkaru periodā, šis ir pirmais romāna iestudējums uz Rīgas teātru skatuvēm.
Izrādes anotācijā vēstīts: “Pirmais neatkarīgās Latvijas laiks nozīmēja ne tikai plaukstošu ekonomiku un konkurētspēju Eiropas mērogā, tas nozīmēja arī jaunu mērogu cilvēku savstarpējās attiecībās un saviesīgajā dzīvē – Rīgā greznos klusā centra dzīvokļus beidzot apdzīvoja ne tikai vācbaltieši, bet arī turīgi latviešu uzņēmēji, kuri savām atvasēm precību gados rīkoja greznas balles. Tajās iekļūt un izraudzīties sev mūža mīlestību, kurai ir gan skaistums, gan tikums, gan krietns pūrs, tīkoja katrs latviešu jauneklis.”
Rakstot “Līgavu medniekus”, Anšlavs Eglītis uz “medniekiem” raudzījās ar humoru un vieglu ironiju, jo, protams, tāds latviešu jauneklis bija arī viņš pats. “Līgavu mednieki” ir spilgts pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu Rīgas portretējums un ļauj atgriezties laikā, kad latviešu sabiedrība strauji mainījās un veidoja jaunus priekšstatus par labu dzīvi. Greznas balles un izdevīgas laulības ceļā uz sabiedrības eliti bija tikpat populāras kā uzcītīgas studijas vai neatlaidīgs darbs. Eglītis savus varoņus mīl, bet vienlaikus redz viņu iedomību, naivumu un vēlmi dzīvi pārvērst izdevīgā darījumā. Un varbūt tieši tāpēc “līgavu mednieki” arī šodien šķiet pazīstami.
Par iestudējumu stāsta režisore Paula Pļavniece: “Ar māksliniekiem Kristapu Kramiņu un Bertu Vilipsoni vienojāmies, ka šī vizuāli košā, groteskā un šampanieša burbuļa paukšķim līdzīgā pasaule, kādu to rada Eglītis, ir tā, kas mūs vilina arī šodien pieskarties romānam, bēgot no minimālisma un monohromas krāsu paletes gan dzīvē, gan mākslā. Kādam varētu šķist, ka līgavu “medniecība” varētu nebūt viens no šodienas visaktuālākajiem tematiem, taču mēs aicinātu skatītāju lūkoties uz šo darbu kā uz jaunu cilvēku un veselas paaudzes pieaugšanas stāstu, meklējot savas vērtības un katram savu morālo kompasu, ienākot vidē, kurā iepriekšējā paaudze un apstākļi radījuši ļoti konkrētus spēles noteikumus.”
Izrādes radošā komanda: režisore Paula Pļavniece, dramatizējuma autors Klāvs Mellis, scenogrāfs Kristaps Kramiņš, kostīmu māksliniece Berta Vilipsone, horeogrāfe Sintija Skrabe, komponists Miķelis Putniņš, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš.
Surģenieku ģimenes lomās: Egons Dombrovskis (Dāvids Surģenieks), Daiga Gaismiņa (Surģenieka kundze), Raimonds Celms (Visvaldis Surģenieks), Laura Siliņa (Grizelda Surģeniece), Jana Ļisova (Dagne Surģeniece), Gustavs Švēdenbergs vai Pauls Jēkabs Eldridžs (Imants Surģenieks, saukts Imalīns). Līgavu “mednieki” – Matīss Kučinskis (Pāvils Epalts), Igors Šelegovskis (Atis Dušelis), Rūdolfs Sprukulis (Mārtiņš Ķurzēns) un Gusts Ābele (Kurts Sprukulis, saukts Vanckars). Konsula Majora ģimene – Egils Melbārdis (konsuls Majors), Evija Krūze (Majora kundze), Agate Marija Bukša (Irisa Majore). Elza Rūta Jordāne (Nikolīne), Matīss Budovskis (Šeturiņš) un Studentu organizācijas “Kubezele” biedri un viņu draudzenes – Lauris Limbergs, Mārtiņš Mikožans*, Kurts Kārlis Mitenbergs*, Jēkabs Pikšēns* un Dita Apsīte*, Megija Cvečkovska*.