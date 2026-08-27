Nepālā par pazudušiem uzskata sešus Latvijas valstspiederīgos, liecina jaunākā informācija
Saskaņā ar Nepālas vietējo tūrisma kompāniju un gidu sniegto informāciju pēc pēkšņajiem plūdiem par šobrīd pazudušajiem tiek uzskatīti seši Latvijas valstspiederīgie.
Šādu aktualizētu informāciju Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM) saņēmusi no Nepālas Tūrisma pārvaldes, informēja ĀM.
Cita precizējoša informācija šobrīd netiek sniegta. Nav arī zināms, vai šie seši ir tie cilvēki, par kuriem iepriekš bija interesējušies tuvinieki.
Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijā (ALTA) norādīja, ka asociācijas biedri un, cik zināms, arī neviens cits Latvijā licencēts tūrisma operators nav organizējuši ceļojumus uz Nepālu.
Jau vēstīts, ka trešdienas, 26. augusta, vakarā uz ĀM Konsulārā departamenta diennakts dežuranta tālruni sāka pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kuri šobrīd atrodas Nepālā.
ĀM saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām.
Kā ziņots, Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, ceturtdien ziņo amatpersonas.
Vēl 826 cilvēki, tajā skaitā vismaz 579 tūristi, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts.