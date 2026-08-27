“Apvienotais saraksts” nostiprina līderpozīcijas; Saeimā iekļūtu seši politiskie spēki, liecina aptauja
Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bijis premjera Andra Kulberga pārstāvētais "Apvienotais saraksts" (AS), bet vērā ņemamu reitinga pieaugumu piedzīvojušas arī partijas "Stabilitātei" un "Latvijas attīstībai" (LA), kuru popularitāte balansē ap iekļūšanas parlamentā barjeru, liecina pēc Latvijas Sabiedriskā Medija (LSM) pasūtījuma augustā veiktā pētījumu centra SKDS aptauja.
Augustā AS atbalstījuši 15,2% aptaujāto respondentu salīdzinājumā ar 12,2% jūlijā. Otro vietu ieņēma pašlaik parlamentā nepārstāvētā "Suverēnā vara/Jaunlatvieši", kuras reitings mēneša laikā pieauga no 11,4% līdz 11,8%.
Tālāk seko opozīcijā nonākušie "Progresīvie", kuru reitings nedaudz samazinājies - no 9% jūlijā līdz 8,8% augustā. "Progresīvajiem" seko "Latvija pirmajā vietā", kuras reitings arī samazinājies - no 10% jūlijā līdz 8,5% augustā.
Krities arī Nacionālās apvienības reitings - no 5,5% jūlijā līdz 4,5% augustā, "Jaunās vienotības" (JV) reitings augustā samazinājies līdz 4,2% salīdzinājumā ar 4,3% jūlijā, bet Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) reitings krities līdz 2,8% salīdzinājumā ar 2,9% jūlijā.
Tikmēr "Stabilitātei!", kuras frakcija Saeimā ir izirusi, reitings pieaudzis no 1,9% jūlijā līdz 2,7% augustā, bet parlamentā nepārstāvētajai LA - no 1,7% līdz 2,5%.
Aptaujā "Stabilitātei" un LA seko partijas "Mēs mainām noteikumus", "Saskaņas centrs", "Austošā saule Latvijai", "Gobzema saraksts" un Jaunā konservatīvā partija.
No aptaujātajiem 22,5% vēl nezināja, par kuru politisko spēku balsotu, bet 11,2% norādīja, ka vēlēšanās nepiedalītos.
Pēc LSM vēstītā, pārrēķinot rezultātus starp tiem respondentiem, kuri jau izlēmuši, par ko balsot, un ņemot vērā viņu gatavību piedalīties vēlēšanās, 5% barjeru pārvarētu seši politiskie spēki - AS, "Suverēnā vara/Jaunlatvieši", "Progresīvie", "Latvija pirmajā vietā", JV un Nacionālā apvienība. Savukārt LA un ZZS paliktu nedaudz zem 5% barjeras, bet vēl tālāk atpaliktu "Stabilitātei".
SKDS aptauja veikta no 13. līdz 19. augustam. Respondentiem vaicāts, par kuru partiju vai politisko apvienību viņi balsotu, ja Saeimas vēlēšanas notiktu nākamajā dienā.
15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra sākumā.