Čehova teātrī pirmizrādi piedzīvos “Princešu olimpiskās spēles”
1. septembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra Mazajā zālē pirmizrādi piedzīvos režisora Edgara Kaufelda veidotā izrāde bērniem un ģimenēm “Princešu olimpiskās spēles”. Izrāde, kas tapusi pēc igauņu rakstnieces un ilustratores Piretas Raudas stāstu motīviem, skatītājus aicina uz sacensībām, kurās ne vienmēr uzvar ātrākais, stiprākais vai veiklākais.
Kas notiktu, ja olimpiskajās spēlēs dalībniekiem iepriekš nebūtu zināms neviens no uzdevumiem? Ja nākamais pārbaudījums varētu prasīt nevis muskuļu spēku, bet gan drosmi, asprātību, iztēli vai spēju ātri izdomāt izeju no pavisam neparedzamas situācijas? Tieši šādā pasaulē skatītājus ievedīs “Princešu olimpiskās spēles”.
Izrādes centrā ir spēle un sacensība, taču tās noteikumi nepārtraukti mainās. Tāpēc arī skatītāji nevar vienkārši apsēsties malā un gaidīt, kurš finišēs pirmais. Šeit svarīgi ir sekot līdzi, paredzēt neparedzamo un kopā ar izrādes varoņiem meklēt risinājumus situācijām, kurām nav gatavas instrukcijas.
“Princešu olimpiskās spēles” nav tikai stāsts par princesēm. Izrādes pasaule ir veidota kā dinamisks piedzīvojums, kurā līdzās fantāzijai, humoram un spēlei ir vieta arī izaicinājumiem, pārsteigumiem un sacensību garam. Tā ir iespēja bērniem atpazīt sev pazīstamas situācijas – vēlmi uzvarēt, bailes zaudēt, prieku par izdošanos un nepieciešamību sadarboties ar citiem.
Izrādes dramaturģijas pamatā ir Piretas Raudas grāmatas “Princese pa pastu” stāsti, kas izmantoti Maimas Grīnbergas tulkojumā. Raudas radītās princeses atšķiras no ierastajiem pasaku tēliem – viņas ir patstāvīgas, neparedzamas, reizēm neveiklas un drosmīgas. Tieši šis neierastais skatījums kļuvis par iedvesmas avotu pieejai, kas ļauj izrādei rotaļīgi pārskatīt priekšstatus par to, kādai “jābūt” princesei, varonim vai uzvarētājam.
Izrāde paredzēta bērniem no piecu gadu vecuma, taču tās veidotāji uzsver, ka “Princešu olimpiskās spēles” ir domātas visai ģimenei. Pieaugušajiem tā var kļūt par iespēju kopā ar bērniem paskatīties uz sacensību, uzvaras un zaudējuma tēmu no cita skatpunkta – un, iespējams, atcerēties, ka arī pieaugušo pasaulē ne vienmēr uzvar tas, kurš skrien visātrāk.
Radošā komandā režisora Edgara Kaufelda vadībā izrādes realitāti veido: scenogrāfiju un kostīmus – Marta Madara Grantiņa, mūziku - Raimonds Petrauskis, gaismas - Laila Birģele, tulkojumu - Lina Ovčiņņikova; izrādes vadītāja Dana Muhametzjanova.
Izrādē piedalīsies Čehova teātra aktieri: Jūlija Berngardte, Adriana Tatjana Začeste/Anastasija Ļovina, Mihails Širjajevs/Ņikita Osipovs.
Čehova teātris aicina biļetes uz izrādi iegādāties laicīgi, izmantojot iespēju izvēlēties labākās skatītāju vietas zālē. Biļetes iespējams iegādāties Biļešu servisa kasēs un mājaslapā kā arī teātra kasē Kaļķu ielā 16.
Tuvākās izrādes: 01.09. (14:00), 01.09. (16:00), 5.09. (11:00), 6.09. (11:00), 20.09. (11:00), 20.09. (13:00), 29.09. (19:00), 23.10. (19:00), 24.10. (11:00).
Izrāde “Princešu Olimpiskās spēles” iestudēta krievu valodā. Būs pieejams ieskats saturā latviešu valodā.