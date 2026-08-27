Latvijas Nacionālā opera un balets sezonu atklās ar vērienīgu Galā koncertu
Latvijas Nacionālā opera un balets 3. septembrī aicina uz Sezonas atklāšanas Galā koncertu. To veido Latvijas Nacionālās operas galvenais diriģents Mārtiņš Ozoliņš, Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis un režisore Elita Bukovska.
“Sezonas atklāšanas Galā koncerts ir īpašs svētku brīdis, kad satiekas Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieki, mūsu skatītāji un jaunie talanti, lai kopīgi svinētu jaunās sezonas sākumu. Šogad koncertā īpaši izceļam jauno mākslinieku klātbūtni – viņu enerģija, talants un drosme ir būtiska mūsu nākotnei. Priecājamies, ka šo svētku tapšanu atbalsta banka Citadele, palīdzot mums jauno sezonu sākt ar vērienu un kopā ar skatītājiem piedzīvot spilgtu mākslas notikumu atdzimušajās Operas telpās,” saka LNOB valdes locekle Astra Irmeja-Šēfere.
“Citadelē mēs augstu vērtējam mākslas nozīmi sabiedrībā. Māksla paplašina redzesloku, veicina radošumu un stiprina pārliecību par savām spējām. Tāpēc atbalstu kultūrai redzam kā investīciju – investīciju sabiedrības pārliecībā par savām spējām un apziņā, ka mēs Latvijā spējam sasniegt pasaules līmeņa virsotnes. Tāpēc mums ir īpašs gandarījums būt līdzās Latvijas Nacionālajai operai un baletam, kas tam ir lielisks piemērs. Esam pārliecināti, ka tās mākslinieciskā izcilība turpinās iedvesmot, pārsteigt un rosināt mūs uzdrīkstēties vairāk,” saka bankas Citadele Private Banking vadītājs Kristaps Urpens.
Koncerta pirmā daļa būs veltīta baletam. Koncertu ievadīs aina no baleta Raimonda Aivara Leimaņa horeogrāfijā. Emma Lagūna un Amirs Dodarhodžajevs dejos Diānas un Akteona pas de deux no baleta Esmeralda, savukārt Elza Leimane un Antons Freimans – duetu no Edvarda Kluga baleta Carmina Burana. Fragmentus no Jura Karlsona baleta Antonija #Silmači Aivara Leimaņa horeogrāfijā izdejos solisti Alisa Tomkoviča, Aleksandrs Osadčijs, Ringolds Žigis, Izabella Monastirska-Urtāne un Eidens Viljams Konefrijs. Savukārt laikmetīgo baletu pārstāvēs Aleksandra Ekmana balets Kaktusi. Latvijas Nacionālās operas orķestri koncerta pirmajā daļā diriģēs Mārtiņš Ozoliņš un Farhads Stade.
Koncerta otrajā daļā skanēs opermūzika, īpaši izceļot jaunajā sezonā gaidāmos jauniestudējumus – Riharda Štrausa operu Rozes kavalieris un Džuzepes Verdi operu Masku balle. Koncerta programmā iekļauta arī mūzika no Džakomo Pučīni operas Bohēma, Džuzepes Verdi operām Aīda un Nabuko, kā arī Gaetāno Doniceti operas Lucia di Lammermoor. Koncertā piedalīsies solisti Inna Kločko, Jūlija Vasiļjeva, Jānis Apeinis, Inga Šļubovska-Kancēviča, Annija Kristiāna Ādamsone, Laura Grecka, Raimonds Bramanis, Artjoms Safronovs, Rinalds Kandalincevs, Rihards Mačanovskis un Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris. Pie diriģenta pults stāsies Mārtiņš Ozoliņš un Matīss Circenis.
Jau tradicionāli Sezonas atklāšanas Galā koncertā skatītājiem būs iespēja iepazīt arī jaunos talantus. Pirmo reizi uz Latvijas Nacionālās operas skatuves uzstāsies programmas Elīna Garanča. Baltijas jaunās balsis dalībnieces Gunta Greisle, Paula Mihailova un Agneta Otaņķe. Kopā ar Latvijas Nacionālās operas solistu Daini Kalnaču viņas izpildīs Tamino un trīs dāmu ainu no Volfganga Amadeja Mocarta operas Burvju flauta. Koncertā uzstāsies arī jaunā dziedātāja Agate Grīnhofa, kura Jāzepa Vītola starptautiskajā vokālistu konkursā saņēma īpašo balvu – iespēju sadarboties ar Latvijas Nacionālo operu un baletu. Augustā viņa debitēja Džanetas lomā Gaetāno Doniceti operā Mīlas dzēriens, bet Galā koncertā izpildīs Džanetas solo no šīs operas.
Koncertu vadīs Jolanta Strikaite-Lapiņa un Jānis Grūtups.