Rīgā pirmo reizi viesojas luksusa kruīza kuģis Seven Seas Grandeur
Šodien, 27. augustā, Rīgas ostā pirmo reizi piestājis viens no pasaules jaunākajiem luksusa kruīza kuģiem – Seven Seas Grandeur, kas pārstāv ASV premium klases kruīzu kompāniju Regent Seven Seas Cruises. 223 metrus garais kuģis Rīgā ieradies ar 669 pasažieriem, no kuriem lielākā daļa ir ASV pilsoņi, kā arī viesi no Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas un citām valstīm.
2023. gadā ekspluatācijā nodotais Seven Seas Grandeur ir šobrīd jaunākais Regent Seven Seas Cruises flotes kuģis. Uz tā ir 13 klāji un 373 apartamenti ar privātiem balkoniem. Pašlaik uz kuģa par 669 pasažieriem rūpējas 544 apkalpes locekļi, nodrošinot šim kruīzu segmentam raksturīgo īpaši personalizēto servisu.
Rīga iekļauta kuģa Seven Seas Grandeur 14 nakšu Ziemeļeiropas kruīzā “Nordic Verve & Baroque Flair” (“Ziemeļu noskaņas un baroka krāšņums”), kas sākās 15. augustā Oslo un noslēgsies Stokholmā. Pirms Rīgas kuģa maršrutā ir Polijas osta Gdiņa, no kuras kruīza pasažieri dosies apskatīt Gdaņskas pilsētu. Pēc tās paredzēta diena Baltijas jūrā, savukārt no Rīgas Seven Seas Grandeur dosies uz Stokholmu. Rīga ir vienīgā Baltijas valstu osta, kas iekļauta šajā kruīza maršrutā.
Rīgā pirmo reizi viesojas luksusa kruīza kuģis Seven Seas Grandeur
Viens no Seven Seas Grandeur īpašajiem stāstiem ir māksla. Kuģa interjerā izvietota vairāk nekā 1600 mākslas darbu kolekcija, kurā līdzās laikmetīgās mākslas darbiem apskatāmi arī vairāki Pablo Pikaso darbi. Taču kolekcijas unikālākais eksponāts ir “Journey in Jewels” – īpaši šim kuģim radīta Faberžē ola un pirmā Faberžē ola pasaulē, kas pastāvīgi atrodas jūrā.
Unikālo mākslas objektu pēc Regent Seven Seas Cruises pasūtījuma radījis leģendārais juvelierizstrādājumu nams Fabergé. Journey in Jewels ir īpaši projektēta Seven Seas Grandeur un kopš kuģa prezentācijas 2023. gada nogalē ir pastāvīgs tā mākslas kolekcijas eksponāts. Ola izvietota kuģa 5. klāja ātrijā, bet tās dizainā izmantoti jūras zaļie, tirkīza un tumši zilie toņi un pērles, vizuāli interpretējot jūru un ceļošanu.
Ar Faberžē namu saistīta arī paša kuģa vēsture – Seven Seas Grandeur krustmāte ir Sāra Faberžē (Sarah Fabergé), Fabergé Heritage Council dibinātāja un slavenā juveliera Pētera Karla Faberžē mazmazmeita. Viņa kuģi kristīja 2023. gada decembrī Maiami, kad tika publiski atklāta arī Journey in Jewels.
Seven Seas Grandeur pārstāv luksusa jeb tā dēvēto nišas kruīzu segmentu, kam Rīgas osta savā kruīzu piesaistes darbā pievērš īpašu uzmanību. Šo segmentu raksturo salīdzinoši mazāks pasažieru skaits, augsta līmeņa individuāls serviss un rūpīgi veidoti maršruti. Šajā kruīzu sezonā Rīgā pirmo reizi viesojas līdz šim nebijis skaits luksusa un ekspedīciju segmenta kuģu, turklāt vairāki no tiem Rīgas ostā ienākuši tieši augustā.
Atzīmējot Seven Seas Grandeur pirmo vizīti Rīgā, uz kuģa notika tradicionālā pirmā ienāciena plakešu apmaiņas ceremonija starp kuģa kapteini un Rīgas ostas pārstāvjiem.
Seven Seas Grandeur Rīgas ostā uzturēsies līdz plkst. 16.00, kad tas dosies tālāk uz Stokholmu.