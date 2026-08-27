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Pēc vētras Ogres novadā veidos diennakts operatīvās informācijas centru
Aizgājušās nedēļas nogales, 22. un 23. augusta, vētra Ogres novadā radīja plašus postījumus un būtiskus elektroapgādes, mobilo sakaru, ūdensapgādes, satiksmes un citu iedzīvotājiem svarīgu pakalpojumu traucējumus. Pašvaldība, operatīvie dienesti, komunālo pakalpojumu sniedzēji un citas iesaistītās institūcijas vētras laikā un pēc tās intensīvi strādāja, lai atjaunotu kritiskās infrastruktūras darbību un nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības.
Vienlaikus vētras seku novēršana praksē parādīja nepieciešamību pilnveidot gan pašvaldības, gan visas valsts gatavību šāda mēroga krīzes situācijām – jo īpaši ņemot vērā to, ka ne uzreiz pēc vētras mitēšanās, ne arī vairākas dienas pēc tās, nav bijis iespējams saņemt precīzas vai pat aptuvenas AS “Sadales tīkli” prognozes par elektroapgādes atjaunošanu un mobilo sakaru operatoru prognozes par mobilo sakaru atjaunošanu. Tādējādi šādā situācijā īpaša nozīme ir maksimāli efektīvai operatīvās informācijas apkopošanai no visas plašās Ogres novada teritorijas, tās nepārtrauktai apritei starp atbildīgajiem dienestiem un savlaicīgai iedzīvotāju informēšanai par situāciju un tās iespējamiem risinājumiem.
Tādējādi Ogres novada pašvaldība uzsāk Ogres novada Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) izveides procesu. Tā mērķis būs krīzes gadījumā centralizēti un diennakts režīmā – 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā – nodrošināt operatīvās informācijas apriti, civilās aizsardzības pasākumu koordināciju un pašvaldības kritiskās infrastruktūras pārraudzību visā Ogres novada administratīvajā teritorijā.
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Lēmums par centra izveides uzsākšanu sagatavots, ņemot vērā arī Ogres novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas 24. augusta sēdē nolemto.
Vētra apliecināja – informācijai jābūt pieejamai nepārtraukti
Ogres novads teritorijas ziņā ir plašs, un vētras radītā situācija dažādās pilsētās un pagastos būtiski atšķīrās. Kamēr vienā teritorijā elektroapgāde un sakari tika atjaunoti salīdzinoši ātri, citviet traucējumi saglabājās ilgstoši. Vienlaikus bija jāapkopo informācija par ceļu caurbraucamību, ūdensapgādi, izglītības un sociālās aprūpes iestāžu darbību un citiem iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja uzsver: “Pēdējās dienas mums ir devušas ļoti nozīmīgu praktisku pieredzi plaša mēroga krīzes vadībā – gan pašvaldības dienesti, gan AS “Sadales tīkls”, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests un citi sadarbības partneri strādāja ar milzīgu atdevi, tomēr tik plaša krīze ļoti skaidri parādīja arī to, kas mums kā pašvaldībai vēl ir jāpilnveido. Krīzes situācijā nepietiek ar to, ka informācija ir pieejama atsevišķiem dienestiem – mums vienuviet un nepārtraukti ir jāredz situācija visā novadā. Kur nav elektrības? Kur nav ūdens? Kur nav mobilo sakaru? Kur ceļš nav izbraucams? Kur palīdzība visvairāk nepieciešama cilvēkiem? Un pats galvenais – šai informācijai nekavējoties ir jānokļūst gan pie lēmumu pieņēmējiem un dienestiem, gan pie iedzīvotājiem. Tieši tādēļ esam pieņēmuši lēmumu veidot Ogres novada Pašvaldības operatīvās informācijas centru”.
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Operatīvās informācijas centrs neaizstās Civilās aizsardzības komisiju
Pašvaldība uzsver, ka jaunais Operatīvās informācijas centrs neaizstās Ogres novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisiju. Abām struktūrām būs atšķirīgi uzdevumi.
Civilās aizsardzības komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kurā darbojas daudzu valsts, pašvaldības institūciju un komersantu pārstāvji – tostarp Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, pašvaldības policijas, AS “Sadales tīkls”, AS “Gaso” un citu institūciju pārstāvji. Komisija tiek sasaukta pēc nepieciešamības, tomēr tā nav krīzes situācijā visu diennakti strādājoša dežūriestāde, jo ik viens tās dalībnieks arī krīzes situācijās veic savus tiešos darba pienākumus. Savukārt Pašvaldības operatīvās informācijas centrs būs praktisks krīzes situācijas vadības instruments, kura uzdevums būs krīzes gadījumā visu diennakti nepārtraukti sekot situācijai, apkopot un koordinēt operatīvo informāciju un uzraudzīt pašvaldības kritisko infrastruktūru.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja skaidro: “Civilās aizsardzības komisijai un Operatīvās informācijas centram būs divas atšķirīgas, bet savstarpēji papildinošas lomas. Krīzes kulminācijā ugunsdzēsējiem ir jāglābj cilvēki un jānovērš apdraudējums, policijai jānodrošina drošība un satiksme, energosistēmas speciālistiem jāatjauno elektroapgāde. Mums nav jāatrauj šo dienestu pārstāvji no viņu tiešā darba, lai pašvaldība iegūtu informāciju par situāciju. Pašvaldībai krīzes situācijā ir nepieciešama pastāvīga sistēma, kas šo informāciju apkopo, analizē un nodrošina tās apriti. Tas ir viens no galvenajiem secinājumiem pēc aizvadītās vētras, un mēs uz šo pieredzi reaģējam ar konkrētu, nekavējošu risinājumu”.
Pagaidu risinājums tiks ieviests nekavējoties
Ņemot vērā, ka pilnvērtīga Operatīvās informācijas centra juridiskā un faktiskā izveide prasīs laiku, pašvaldība negaidīs līdz procesa pabeigšanai. Tādējādi Ogres novada pašvaldības domes lēmums paredz uzdot Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram, izmantojot pašvaldības administrācijas un Ogres novada pašvaldības policijas esošos resursus, nekavējoties ieviest pagaidu operatīvās informācijas aprites un krīzes situāciju koordinācijas algoritmu. Tā uzdevums būs nodrošināt vienotu un nepārtrauktu iedzīvotāju apziņošanu un pašvaldības pamatpakalpojumu traucējumu monitoringu 24/7 režīmā.
Tādējādi daļa no topošā centra principiem praksē tiks ieviesta jau pirms tā pilnvērtīgas juridiskās izveides, savukārt tuvāko mēnešu laikā ir jāizstrādā Pašvaldības operatīvās informācijas centra darbību reglamentējošā iekšējā normatīvā akta projekts, materiāltehniskā nodrošinājuma plāns, kā arī tā darbības uzsākšanai nepieciešamo finanšu aprēķini un tāmes projekts. Nepieciešamo finansējumu centra darbībai paredzēts plānot 2027. gada pašvaldības budžetā.
“Pēc katras šādas situācijas pašvaldības pienākums ir ne tikai novērst sekas, bet arī izdarīt secinājumus un labāk sagatavotos nākamajai krīzei. Mēs nevaram paredzēt, kad būs nākamā vētra, ilgstošs elektroapgādes pārrāvums vai cita ārkārtas situācija, bet mēs varam izveidot sistēmu, kas ļauj uz to reaģēt ātrāk un koordinētāk. Tādējādi šis lēmums nozīmē ne tikai to, ka tiks izveidots kāds jauns centrs, bet gan to, ka maksimāli veicināsim Ogres novada iedzīvotāju drošību un pašvaldības spēju strādāt arī vissarežģītākajos apstākļos,” uzsver Andris Krauja.