Lucavsalā agrā rītā aizdegušās divas automašīnas.
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Šodien 11:58
VIDEO: Lucavsalā aizdegušās divas automašīnas; uguns bojājusi arī blakus esošo auto
Ceturtdien, 27. augustā, neilgi pēc plkst. 7 rītā Rīgā, Lucavsalas ielā, saņemts izsaukums par aizdegušām automašīnām. Kā Jauns.lv informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), notikuma vietā dega divas automašīnas ar kopējo degšanas platību 12 kvadrātmetri.
Ugunsgrēka karstuma ietekmē tika bojāta arī blakus novietotā automašīna.
VUGD ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdza pirms plkst. 9. Pagaidām nav zināms, kas izraisīja automašīnu aizdegšanos.