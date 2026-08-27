VIDEO: Lucavsalā aizdegušās divas automašīnas; uguns bojājusi arī blakus esošo auto
Foto: ekrānuzņēmums no video
Lucavsalā agrā rītā aizdegušās divas automašīnas.
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VIDEO: Lucavsalā aizdegušās divas automašīnas; uguns bojājusi arī blakus esošo auto

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

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Ceturtdien, 27. augustā, neilgi pēc plkst. 7 rītā Rīgā, Lucavsalas ielā, saņemts izsaukums par aizdegušām automašīnām. Kā Jauns.lv informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), notikuma vietā dega divas automašīnas ar kopējo degšanas platību 12 kvadrātmetri.

VIDEO: Lucavsalā aizdegušās divas automašīnas; ugu...

Ugunsgrēka karstuma ietekmē tika bojāta arī blakus novietotā automašīna.

VUGD ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdza pirms plkst. 9. Pagaidām nav zināms, kas izraisīja automašīnu aizdegšanos.

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