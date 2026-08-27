Pirmo reizi piešķirtas Rietumu Bankas stipendijas par izciliem maģistra darbiem ekonomikā
Pirmo reizi pieciem Latvijas Universitātes (LU) maģistrantūras studentiem piešķirtas LU fonda “Rietumu Bankas stipendijas”, novērtējot izcilus maģistra darbus par Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgām tēmām. Stipendija izveidota pēc Rietumu Bankas iniciatīvas, lai veicinātu akadēmiskās pētniecības ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībā un stiprinātu sadarbību starp augstāko izglītību, uzņēmējdarbību un finanšu nozari.
“Esmu pārliecināta, ka Latvijas ekonomikai ir liels potenciāls, bet tā realizācijai nepieciešams skaidri apzināties un definēt perspektīvus attīstības virzienus. Globālā ekonomika strauji mainās tehnoloģiju, globalizācijas, migrācijas, klimata pārmaiņu un citu faktoru ietekmē, tāpēc mūsdienās īpaši svarīgi koncentrēties uz inovācijām un nākotni. Zinātnei un izglītībai šajos procesos bieži ir noteicošā loma, šīs nozares jāatbalsta un jāveido vide, kas veicina kreatīvu domāšanu un netriviālu ideju radīšanu. Esmu gandarīta atbalstīt LU pētniecību un aicinu arī citus uzņēmējus turpināt mūsu iesākto tradīciju,” – atzīmē Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja.
Programmas ietvaros pēc pētniecisko noslēguma darbu aizstāvēšanas saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu četru izcilāko maģistra darbu autori saņēma vienreizēju stipendiju 3000 eiro apmērā. To ieguva LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes (LU ESZF) studentes Ilze Verpakovska, Ināra Babre un Daniils Prohorovs, kā arī LU Banku augstskolas (LU BA) students Raimonds Udačs. Savukārt 2000 eiro stipendija piešķirta LU ESZF studentei Elīzai Elizabetei Helmutei.
Novērtējot akadēmisko vadītāju ieguldījumu, darba zinātniskajam vadītājam tiek piešķirta 1000 eiro stipendija. Šīs stipendijas saņēma profesore Sandra Jēkabsone, profesore Irina Solovjova, profesore Natālija Cudečka-Puriņa un asociētais profesors Oļegs Krasnopjorovs.
“Rietumu Bankas stipendija” ir jauna ilgtermiņa iniciatīva, kas apliecina uzņēmēju gatavību sniegt ieguldījumu akadēmiskās izcilības veicināšanā un motivē jaunos pētniekus radīt praktiski izmantojamus risinājumus Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Īpaši nozīmīgi, ka mecenāts novērtē ne tikai studentu, bet arī akadēmisko vadītāju darbu, jo izcils pētniecības rezultāts ir ciešas studenta un akadēmiskā vadītāja sadarbības rezultāts. Šāda pieeja stipendiju programmās ir unikāla, jo tā akcentē pasniedzēja ieguldītā laika nozīmi jauno pētnieku izaugsmē,” saka LU fonda vadītāja Zaiga Pūce.
Nominētajos maģistra darbos analizētas dažādas tautsaimniecībai nozīmīgas problēmas gan mikro, gan makro līmenī, pievēršot uzmanību ne tikai klasiskām tēmām par ekonomisko izaugsmi, finansējuma piesaisti un kreditēšanu, bet arī mūsdienās aktuāliem jautājumiem par iedzīvotāju finanšu uzvedību, ilgtspējīgu uzņēmējdarbības attīstību un veselīgu dzīvesveidu.
LU ESZF maģistrantūras studiju programmas “Ekonomika” 2. kursa studente Elīza Elizabete Helmute maģistra darbā “Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības analīze finanšu uzvedības kontekstā” analizējusi Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību, pievēršoties uzkrājumu un kredītu veidošanas paradumiem, kā arī identificējot galvenos izaicinājumus finanšu izglītības jomā. Darba zinātniskā vadītāja – LU profesore Sandra Jēkabsone.
Par pētījumu “Institūciju loma ekonomiskās izaugsmes veicināšanā attīstītajās un attīstības valstīs” stipendiju saņēmusi LU ESZF maģistrantūras studiju programmas “Ekonomika” 2. kursa studente Ilze Verpakovska. Darbā analizēta institucionālās kvalitātes ietekme uz ekonomikas izaugsmi, identificējot pārvaldības un tiesiskuma aspektus, kas visvairāk sekmē valstu ilgtermiņa attīstību. Pētījuma rezultāti sniedz rekomendācijas politikas veidotājiem institucionālās vides pilnveidošanai un Latvijas ekonomikas izaugsmes veicināšanai. Darba zinātniskais vadītājs – LU asociētais profesors Oļegs Krasnopjorovs.
Savukārt LU ESZF maģistrantūras studiju programmas “Ekonomika” 2. kursa studente Ināra Babre pētījumā “Zemā kreditēšanas apjoma ietekme uz Latvijas ekonomikas izaugsmi 2008.–2025. gadā” analizējusi, kā ilgstoši zemais privātā sektora un uzņēmumu kreditēšanas apjoms pēc 2008. gada finanšu krīzes ietekmējis Latvijas tautsaimniecības attīstību. Darba mērķis ir kvantitatīvi novērtēt kredītu dinamikas ietekmi uz ekonomikas izaugsmi un sniegt uz pierādījumiem balstītus secinājumus par kreditēšanas nozīmi Latvijas attīstības potenciāla veicināšanā. Darba zinātniskais vadītājs – LU asociētais profesors Oļegs Krasnopjorovs.
LU BA maģistrantūras studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” 2. kursa studenta Raimonda Udača maģistra darba “Šķēršļi un veiksmes faktori Latvijas MVU piekļuvei ilgtspējai vērstiem ES strukturālajiem un investīciju fondiem” uzmanības centrā ir mazo un vidējo uzņēmumu iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu ilgtspējīgas attīstības projektiem. Pētījumā analizēti galvenie šķēršļi un veiksmes faktori, kā arī izstrādāti praktiski ieteikumi uzņēmumu piekļuves investīcijām uzlabošanai un konkurētspējas stiprināšanai. Darba zinātniskā vadītāja – LU profesore Natālija Cudečka-Puriņa.
LU ESZF maģistrantūras studiju programmas “Finanšu ekonomika” 1. kursa students Daniils Prohorovs maģistra darbā “Uzņēmuma SIA “FIT OLAINE” dibināšana” izvērtējis iespējas Olainē izveidot mūsdienīgu sporta un aktīvās atpūtas centru. Pētījumā analizētas nozares attīstības perspektīvas un izstrādāts uzņēmuma finanšu modelis, lai novērtētu projekta ekonomisko dzīvotspēju un tā potenciālu veicināt veselīgu dzīvesveidu Olaines novada iedzīvotāju vidū. Darba zinātniskā vadītāja – LU profesore Irina Solovjova.
Pēc mecenāta – Rietumu Bankas – iniciatīvas 2025. gada nogalē LU fonds izsludināja pieteikšanos jaunai stipendijai, kuras mērķis ir stiprināt saikni starp akadēmisko vidi, uzņēmējdarbību un sabiedrību. Stipendijai līdz 5000 eiro apmērā varēja pieteikties LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas, Finanšu ekonomikas un LU Banku augstskolas Finanšu vadības, Finanšu un risku vadības, Inovatīvās uzņēmējdarbības, Starptautisko finanšu un banku darbības, Uzņēmējdarbības vadīšanas programmu studenti. Pirmajai stipendijai tika saņemti 22 pieteikumi.
Stipendiju programma arī nākotnē turpinās sniegt iespēju jaunajiem pētniekiem pretendēt uz atbalstu par izciliem maģistra darbiem, veicinot arvien ciešāku sadarbību starp akadēmisko vidi un finanšu nozari.