Vētras rekordi: vienam īpašumam uzkrituši septiņi koki, bojāti arī aptuveni 200 auto
Postošā vētra aiz sevis atstājusi iespaidīgus zaudējumus – vienam īpašumam uzkrituši pat septiņi koki, bet aptuveni 200 pieteikumu saņemti par bojātām automašīnām.
Turpinoties vētras seku novēršanai, apdrošināšanas sabiedrība BALTA saņēmusi jau vairāk nekā 1500 pieteikumu, un kopējais atlīdzību apjoms šobrīd sasniedz gandrīz 2 miljonus eiro. Pieteikumu skaits joprojām turpina pieaugt, atklājot plašus dabas stihijas radītos postījumus īpašumiem un transportlīdzekļiem visā Latvijā. Palīdzības sniegšana, lielākoties īpašumu atbrīvošana no nolauztajiem kokiem, joprojām turpinās ārkārtas režīmā.
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Šobrīd BALTA izmaksājusi atlīdzības vairāk nekā trešdaļai pieteikto apdrošināšanas gadījumu.
Visbiežāk vētras laikā bojāti ēku jumti no uzkritušiem kokiem un zariem, kā arī to fasādes, logi un citas konstrukcijas. Daudzām mājām jumtus sabojājis spēcīgais vējš, noraujot to seguma daļas, kores un skārda elementus, kā arī radot ūdens noplūdes telpās. Plaši sastopami arī vēja gāztu koku uzkrišana žogiem, vārtiem, nojumēm, siltumnīcām, lapenēm un citām pagalma būvēm, liecina apdrošinātāja apkopotā informācija.
Aptuveni 200 pieteikumi saņemti par automašīnu bojājumiem – spēkratiem uzkrituši koki, zari vai vējā aiznesti priekšmeti, kā rezultātā daļai no tiem konstatēta bojāeja. Vētras radītos zaudējumus iedzīvotājiem papildina arī ūdens iekļūšana ēkās caur fasādi, logiem, šuvēm, balkoniem un palodzēm, kā rezultātā bojātas sienas, logu apdare, grīdas un citi iekšējās apdares elementi.
Piemēram, kādas ēkas jumtam Pierīgā uzgāzušās veselas trīs priedes no kaimiņu īpašuma, kas šobrīd ir neapbūvēts. Savukārt citā īpašumā ielas pretējā pusē vētras nolauzts bērzs uzgāzies uz žoga, to sabojājot un pārraujot gāzes pievadu no virszemes sašķidrinātās gāzes cisternas, kā rezultātā sākusies gāzes noplūde.
Vēl kādai privātmājai Rīgā krītošs koks pārrāva elektrības vadu, nodarot nozīmīgus bojājumus jumtam, fasādei, žogam, terasei, kā arī tuvumā novietotajai automašīnai. Elektrības pārrāvuma dēļ sabojājās arī ledusskapī glabātie, dārgie valsts kompensējamie medikamenti.
Atlīdzību summa par vienu negadījumu svārstās no dažiem simtiem līdz vairākiem desmitiem tūkstošu eiro. Lielākās atlīdzības saistītas ar lielu koku uzkrišanu uz dzīvojamajām ēkām, būtiski bojājot jumta un arī visas mājas konstrukcijas.
Joprojām ārkārtas režīmā tiek nodrošināts BALTA pakalpojums “Palīdzība mājās”, sniedzot atbalstu iedzīvotājiem vētras seku likvidēšanai. Šobrīd pakalpojumu jau saņēmuši vairāk nekā 220 klienti, un prioritāri palīdzība sniegta bīstamu situāciju novēršanai – lai noņemtu no ēku jumtiem un žogiem nogāztos kokus, mazinātu apdraudējumu un nodrošinātu cilvēkiem iespēju droši izkļūt no saviem īpašumiem. “Kopš svētdienas mūsu palīdzības pakalpojuma tālrunis ir pārslogots. Viens no biežākajiem izsaukumu iemesliem ir vētras lauzti koki, kas nereti auguši kaimiņu teritorijā un stihijas laikā nonākuši blakus esošajos īpašumos. Līdz šim rekordgadījums ir septiņi vienam īpašumam uzkrituši koki,” stāsta BALTA sadarbības partnera, atjaunošanas darbu veikšanas uzņēmuma “LV Group” vadītāja Karina Konstantinova.
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Palīdzības sniegšanu apgrūtina arī laikapstākļi – atbilstoši darba drošības prasībām kokus no slapjiem jumtiem iespējams novākt tikai tad, kad tie kļuvuši droši veicami. Turklāt ne vienmēr iespējams sazināties ar kaimiņu, kura īpašumā audzis vēja nolauztais koks un uzkritis blakus esošajai teritorijai. “Svešā īpašumā bez atļaujas nevaram atrasties, tāpēc šādos gadījumos jāvēršas pašvaldībā, lai varētu sazināties ar konkrētā īpašuma saimnieku un saņemtu nepieciešamo atļauju darbu veikšanai,” skaidro K.Konstantinova.
Vairākos gadījumos īpašumiem uzkrituši arī dižkoki. Jāņem vērā, ka to novākšanai nepieciešams saņemt rakstisku Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju, tostarp gadījumos, kad dižkoks vētras laikā ir nolūzis un rada apdraudējumu.
“Šī vētra īpaši spilgti parādījusi koku radīto postījumu apmēru – spēcīgais vējš vasarā, kad kokiem ir pilna lapotne, padara tos daudz uzņēmīgākus pret lūšanu un nogāšanos. Šobrīd atlīdzību zaudējumu noregulēšanā ir iesaistīti visi uzņēmuma pieejamie resursi, piesaistot arī papildu darba rokas no citām mūsu struktūrvienībām un sadarbības partneriem,” norāda BALTA valdes loceklis Ingus Savickis.