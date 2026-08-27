Rinkēvičs mierina sabiedrību: tieša Krievijas iebrukuma risks Latvijā šobrīd ir zems
Militārā apdraudējuma līmenis un novērtējums nav mainījies, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris Rinkēviča vārdā atzīmē, ka tiešu Krievijas iebrukuma draudu risks šobrīd ir zems.
Kā jau agrāk Valsts prezidents ir paudis, joprojām ir iespējamas dažādas sabotāžas, kiberuzbrukumi un hibrīdoperācijas, norāda Drēģeris. Faktiski Latvijas un citas NATO un Eiropas Savienības valstis ar tām saskaras regulāri. Gan iekšlietu sistēma, gan Nacionālie bruņotie spēki un NATO sabiedrotie veic pasākumus, lai šādas darbības novērstu.
"Augstu vērtējam NATO sabiedroto, tostarp ASV politiskos, diplomātiskos un militāros centienus stiprināt reģionālo drošību," pauž Drēģeris.
Retklifa "vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm", izteicies viens no avotiem.
Otrs avots piebildis, ka CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai.
Iepriekš arī laikraksts "The Wall Street Journal" trešdien vēstīja, ka Retklifs brīdinājis Krieviju neuzbrukt NATO dalībvalstīm.