Ar neizsīkstošu darba prieku un mīlestību rūjieniete Mirdza Lazdiņa atzīmē 101 gada jubileju
Saulainajā 21. augustā rūjieniete Mirdza Lazdiņa godam nosvinēja savu skaisto 101. dzimšanas dienu.
Mirdzas dzīves pamati ielikti Rencēnu pagasta “Arājos”, kur viņa jau no bērnības apguva lauku darbus. Lai gan viņas sapnis bija kļūt par mikrobioloģi, ko viņa sāka realizēt studijās Latvijas Universitātē, 1949. gada izsūtījums uz Sibīriju dzīves plānus mainīja. Tomēr grūtības nesalauza jaunās sievietes garu. Izmantojot iespēju mācīties, viņa ar vārdnīcu rokās apguva medicīnu un kļuva par feldšeri, dodoties palīgā mežstrādniekiem dziļi taigā. Tieši skarbajos Sibīrijas apstākļos Mirdza atrada savu mūža mīlestību – Alvi. Viņu iepazīšanās stāsts ir patiesi neparasts: braucot pārpildītā mašīnā, jaunajai meitenei vienīgā brīvā vieta atradās tieši Alvja klēpī. Šis nejaušais mirklis pārauga laulībā, kas ilgst jau vairāk nekā septiņdesmit gadu. Pēc ģimenes atbrīvošanas 1961. gadā viņi atgriezās Latvijā, lai savu turpmāko dzīvi saistītu ar Rūjienu.
Mirdzas kundzes mūžs Rūjienā ir bijis piepildīts ar rūpēm par citiem – Veseli 30 gadi veltīti Rūjienas vidusskolai, kur viņa kā sirsnīga feldšere palīdzēja skolēniem un kolēģiem līdz pat aiziešanai pensijā, kā arī aktīva sabiedriskā dzīve, kļūstot par vienu no Rūjienas dāmu biedrības “Ievas” dibinātājām un kopjot skaistas kopā sanākšanas tradīcijas.
Jautājot par to, kā nodzīvot garu un pilnvērtīgu mūžu, gaviļniecei atbilde nav ilgi jāmeklē: “Tikai strādāt vajag! Nav bijusi neviena diena, kad man nebūtu kāds darbiņš.” Arī šodien Mirdzas kundze neprot sēdēt dīkā. Viņas dārzs vienmēr ir perfekti sakopts, tajā nav vietas nezālēm, un siltumnīcā turpina briest pašu audzēti tomāti un gurķi. Kā atzīst pati Mirdza – viņa šo 101 gadu uz saviem pleciem nemaz nejūt.
Valmieras novada pašvaldība sirsnīgi sveic Mirdzu Lazdiņu šajā nozīmīgajā dzīves jubilejā, novēlot, lai veselība, tuvinieku mīlestība un neizsīkstošs dzīvesprieks pavada katru nākamā gada dienu.