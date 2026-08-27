Vairāk dalībnieku nekā jebkad iepriekš - Limbažu triatlons sasniedz rekordu
16. augustā Limbažu Lielezera pludmalē norisinājās grandiozi sporta svētki - "Limbažu Tautas triatlons 2026". Triatlons ir aizraujošs izturības sporta veids, kurā dalībniekiem vienas sacīkstes ietvaros secīgi jāveic trīs disciplīnas - peldēšana, riteņbraukšana un skriešana.
Šī gada sacensības piedāvāja dažādas distances, kas bija sagatavotas dažādiem sagatavotības līmeņiem:
- Bērniem un jauniešiem: Neliela distance pirmā sacensību gara sajušanai. Skrien pa ūdeni, nav jāpeld. Pārskatāma distance, lai vecāki var sekot un būt klāt bērniem (ūdens 50 - 200 m, riteņbraukšana 300 m - 5 km, skriešana 200 m - 1,4 km).
- Tautas triatlons un stafete: Startēt bija iespēja individuāli vai komandā ar draugiem. Īsā distance bija paveicama ikvienam. Saīsināta peldēšana, iespēja neiespringst par rezultātu un izbaudīt dienu (peldēšana 250 m, riteņbraukšana 10 km, skriešana 2,6 km).
- Supersprint / Jaunieši (2009 - 2012): Īsa, bet ātra distance sportistiem un pārliecinātiem entuziastiem. Braukšana pa šoseju slēgtā satiksmē (peldēšana 350 m, riteņbraukšana 10 km, skriešana 2,6 km).
- Olimpiskā distance: Nepieciešama laba fiziskā sagatavotība un izturība (peldēšana 1,5 km, riteņbraukšana 39 km, skriešana 10,4 km).
Pasākums, kas pirms dažiem gadiem sākās kā neliels skolēnu projekts, nu ir izaudzis par lielāko triatlona notikumu Latvijā. Šogad tas pulcēja rekordskaitu dalībnieku - 448 triatlonistus no astoņām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Šveices, Čehijas, Somijas, Ukrainas un pat Austrālijas.
Īpašs organizatoru gandarījums ir par tautas klasi - kopumā savu pirmo triatlonu dzīvē veica 237 aktīvā dzīvesveida piekritēji. Dalībnieku vidū bija sastopami arī citu sporta veidu pārstāvji, tajā skaitā bobslejists un treneris Emīls Cipulis.
Spēcīgā konkurencē tika noskaidroti uzvarētāji. Olimpiskajā distancē pārliecinoši triumfēja Raits Pallo (Igaunija), kuram sekoja labākais Latvijas pārstāvis Oskars Vidovskis un Jānis Ruskuls. Sieviešu konkurencē labāko laiku uzrādīja Kristīne Kārkliņa-Kolpakova, aiz sevis atstājot Aneti Loginu-Vilkasti.
Supersprintā spraigā cīņā uzvarēja Fedirs Bezlepkins (Ukraina), apsteidzot Sebastianu Žigarkovu un Danilu Vakuļiču. Sievietēm ātrākā starp jauniešiem bija Leya Bezlepkina (Ukraina). Pieaugušo konkurencē Supersprintā uzvaru svinēja Ieva Pauniņa.
Limbažu novada sportisti Limbažu triatlonā 2026
Apvienojot olimpiskās distances, supersprinta, jauniešu, bērnu un Limbaži Open jeb Tautas distances rezultātus - 58 finišētāji bija no Limbažu novada. Pārstāvētas visas vecuma grupas - no piecus gadus vecuma līdz pat olimpiskās distances dalībniekiem.
- Bērnu un jauniešu distances - Dienas spilgtākais komandas panākums pieder B2 zēniem, kur Limbažu novadam tika viss goda pjedestāls -1. vieta Henrijam Vinogradovam, 2. vieta Reinim Šulcam un 3. vieta Paulam Jansonam. Lielisks sniegums arī B1 meiteņu grupā, kur 2. vietu izcīnīja Adele Vinogradova. Tāpat B3 grupā visi četri vietējie dalībnieki savās dzimuma grupās iekļuva labāko sešiniekā.
- Tautas distance (Limbaži Open) - Šeit bija vislielākā mūsējo pārstāvniecība - finišēja 25 novadnieki. Vīriešu konkurencē Raivis Vinogradovs izcīnīja augsto 2. vietu, bet Ričards Legeza dalīja 4. vietu. Sieviešu konkurencē izcili startēja Laila Štrāla, arī iegūstot 2. vietu.
- Olimpiskā distance - Šo grūto pārbaudījumu pieveica 4 novadnieki. Kopvērtējumā labākais no Limbažu novada bija Roberts Neretnieks, savukārt Ēriks Kivackis izcīnīja sudrabu M19 vecuma grupā.
Atsaucoties uz aicinājumu, Limbažu triatlona stafetē startēja arī pašvaldības iestāde - Sporta un kultūras centrs “Vidriži”. Visu stafetes distanci godam paveicot 00:55:57 laikā - Agris Ruņģis nopeldēja 260 m, centra vasaras darbiniece Elīza Goba veica 12 km riteņbraukšanas distanci, bet centra vadītāja Diāna Remese noskrēja 2,6 km. Komandas dalībnieki atzīst, ka tā bija lieliska iespēja pārstāvēt savu pagastu, izbaudīt sporta azartu, komandas garu un būt daļai no šī aizraujošā pasākuma
Pasākums skaitļos un aizkulisēs
Sacensību organizatori ir entuziasma pilna draugu komanda, kas ar katru gadu turpina mācīties un pilnveidoties, lai radītu neaizmirstamus triatlona svētkus citiem. Par pasākumā ieguldīto darbu vislabāk liecina aizkulišu statistika:
- Sacensību norisi nodrošināja 60 cilvēku komanda.
- Trasē tika izvietotas 150 pašu spēkiem sazāģētas, nokrāsotas un saskrūvētas barjeras un norādes.
- Jauna dalībnieku reģistrācijas sistēma, ko veido 33 000 koda rindiņu.
- Lai iemūžinātu spilgtākās emocijas un sacensību mirkļus, trasē darbojās 11 foto un video kameras.
- Tika izgatavoti 100 baneri atbalstītājiem.
- Sportistu spēku atjaunošanai sacensību dienā tika uzvārīti 200 litri zupas.
Organizatori izsaka pateicību ikvienam dalībniekam par izturību trasē, brīvprātīgajiem par darbu, kā arī atbalstītājiem un līdzjutējiem par atmosfēru!