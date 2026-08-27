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Šodien 10:54
Tukuma novadā aptur autovadītāju, kurš bez tiesībām traucies ar 152 kilometriem stundā
Policija sodījusi kādu ātruma pārkāpēju, kurš pie stūres sēdies bez tiesībām. Ap pulksten trijiem dienā vakar likumsargi uz Ventspils šosejas, Tukuma novada Tumes pagastā, pamanīja kādu zibenīgu “Volkswagen” automašīnu, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 kilometri stundā, spēkrata vadītājs traucās ar 152 kilometriem stundā. Policija pārgalvi apturēja un 32 gadus vecajam šoferim lūdza uzrādīt vadītāja apliecību, kuras viņam nebija.
Par ātruma pārsniegšanu vīrietim piemērots 720 eiro naudas sods un aizliegums iegūt vadītāja apliecību deviņus mēnešus, savukārt par braukšanu bez tiesībām piemērots vēl 280 eiro sods. Kopumā pārkāpējam nāksies samaksāt 1000 eiro.