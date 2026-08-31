VIDEO: "Reformu virzītāji strādāja kā slēgts "savējo klubiņš"!" Batņa debatē ar Indriksoni prasa izbeigt sasteigtos eksperimentus izglītībā
Sasteigtās pārmaiņas izglītības jomā, “Skola 2030” pieļautās kļūdas un pedagogu trūkums – šie ir galvenie Latvijas izglītības sistēmas izaicinājumi. Portāla Jauns.lv politisko debašu raidījumā “Tiešs jautājums” aci pret aci tikās izglītības ministre Ilze Indriksone (Nacionālā apvienība) un Saeimas deputāts, iepriekš arī vairāku skolu direktors, Česlavs Batņa (“Apvienotais saraksts”), bet ekspertes lomā šoreiz Teikas vidusskolas direktore Guna Pudule.
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, viens no karstākajiem un sabiedrībā apspriestākajiem tematiem ir izglītības jomā virzītās pārmaiņas – vērtēšanas sistēmas izmaiņas un piedāvājums vispār atcelt eksāmenu sliekšņus. Lai gan nozare un opozīcijā esošie “Progresīvie” pauduši asu kritiku par lēmumu sasteigtību un pat pieprasījuši ministres demisiju, Indriksone skaidro, ka tie nav jauni eksperimenti, bet gan neatliekami lēmumi, ko prasījušas iepriekšējo reformu kļūdas.
“Šī nav reforma, šie ir konkrēti lēmumi, kurus daļēji izraisījusi iepriekšējās reformas īstenošanas prakse un rezultāti,” uzsvēra ministre, noraidot apgalvojumus, ka nozarē valdītu tikai sašutums, – daudzi skolotāji šīs izmaiņas vērtēšanā esot gaidījuši. Amatpersona atzina, ka jebkuras pārmaiņas sabiedrībā un nozarē neizbēgami rada stresu, taču vienlaikus aicināja izglītības procesa centrā primāri likt jauniešu vajadzības un intereses. “Šogad tie ir 818, nākamgad pie 20 %, tie būs jau tuvu pusotram tūkstotim, kuru dzīvi tas reāli ietekmē. Katrs bērns ir reāls, tā nav tikai sistēma.”
Česlavs Batņa atzina, ka konceptuāli atbalsta pašu sliekšņu pārskatīšanu, taču asi kritizēja ministrijas komunikāciju un lēmumu pieņemšanas laiku. “Es tomēr piekritīšu vairākumam direktoru – vasarā reformām nē. Skolotājs aiziet atvaļinājumā, viņam nav jāpamostas otrā realitātē.” Tam piebalsoja arī Teikas vidusskolas direktore, norādot, ka mehāniskas izmaiņas sistēmu neglābs, ja nemainīsies domāšana. Viņa uzsvēra, ka problēmas ar nesekmību pedagogam jāpamana procesā, nevis mācību gada beigās. “Man liekas, tas akcents vispār ir jāpārliek no tā, ka mēs vērtējam rezultātu, uz to, ka mēs vērtējam procesu – to, kādā veidā skolēns mācās. [..] Tas tiešām nav tehniski izdarāms. Nomainot slieksni vai tas, kam mēs ļausim vai neļausim labot, nemainīs mūsu domāšanu,” pauda eksperte.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Skola 2030” ieviešana bija sasteigta
Neapmierinātība ar pašreizējo lēmumu sasteigtību saistīta ar iepriekšējo gadu rūgto pieredzi, un visvairāk kritikas saņēmis izglītības satura projekts “Skola 2030”. Visi diskusijas dalībnieki bija vienisprātis – tā ieviešana bijusi sasteigta. Batņa iezīmēja trīs fundamentālas kļūdas projekta īstenošanā, norādot, ka reformas virzītāji bieži vien strādājuši kā noslēgts “savējo klubiņš”. Pēc politiķa teiktā, pirmā kļūda bija pats ieviešanas process, otrā – nepārdomāta plānošana saistībā ar mācību līdzekļu nodrošinājumu. “Trešā kļūda – ieviešot šo procesu, apgāzt visu, kas bijis līdz šim, un pateikt, ka tagad mums ir jauns saturs un strādāsim tikai pēc tā. Manuprāt, “Skola 2030” bija jāievieš kā jaunas metodes, nevis kā jauns saturs,: uzsvēra Batņa. Indriksone viņam piekrita, atzīstot, ka pedagogiem tika atņemti ierastie instrumenti un viss bija jāgatavo pašiem, kas nav pieļaujami. “Svarīgākā kļūda, ka lēmums tika pieņemts un, kad saprata, ka neiet tik labi, spītīgi pie tā turējās un nekoriģēja trajektoriju,” atzina politiķe.
Savukārt Teikas vidusskolas direktores Gunas Pudules ieskatā tieši šī reforma pedagogu prestižu iedragājusi visvairāk. Viņa atzina, ka reformas pamatdoma nav bijusi slikta, taču izpildījums un organizācija bijuši nesaprātīgi sasteigti, pilnībā mainot sistēmu dažu gadu laikā. Kā būtisku trūkumu eksperte izcēla atgriezeniskās saites ignorēšanu – brīžos, kad skolas norādījušas uz problēmām, process nav ticis operatīvi revidēts. Turklāt bieži mainījušies standartu izstrādātāji, “katrs ar savu pieredzi vilka deķīti uz savu pusi”. Rezultātā skolās pret reformu izveidojās klaji negatīva attieksme. “Skolotāju sajūta bija tāda, ka viņi netiek novērtēti un ka tas, ko viņi darīja iepriekš, bija galīgi garām. Skolotājam ir jājūtas stabilam un pārliecinātam par sevi. Petējā gadījumā skolotāja prestižu necelsim, ja apšaubīsim viņa kompetenci,” uzsvēra Pudule.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viena no lielākajām problēmām izglītības nozarē, īpaši lauku skolās, ir pedagogu trūkums. Kā norādīja Pudule, skolas atklāti cīnās par pedagogiem. “Iespējams, mans viedoklis būs nepopulārs, taču uzskatu, ka skolotāju prestižu var celt, tikai palielinot atalgojumu visā valstī. Jā, noteiktu laiku lielāku algu saņems arī tie pedagogi, kuri nav tik profesionāli, taču ilgtermiņā tas dos mums, skolu direktoriem, iespēju atlasīt labākos un kvalificētākos kadrus, tādējādi radot dabisku konkurenci. Pretējā gadījumā skolas var vienīgi saviem spēkiem censties radīt atbalstošu vidi un piesaistīt mentorus.”
Batņa kā risinājumu redz uzticēšanos skolām, iesakot ministrijai atpūsties no neskaitāmo aptauju un pieprasījumu sūtīšanas. “Ja būtu iespēja, es uz gadu vispār liktu mierā skolotājus un skolas. Uzticamies skolām, lai tās strādā,” aicināja deputāts. Ministre piekrita – papīru kalni ir jāmazina, dodot skolām lielāku autonomiju: “Uzskatu, ka pieeja birokrātijai ir jāmaina, mums jāatsakās no domāšanas “varbūt noderēs”. Tā vietā jebkura jauna prasība vai atskaite būtu rūpīgi jāizvērtē, uzdodot divus būtiskus jautājumus: pirmkārt, kurš no tās reāli iegūst un vai tā uzlabo procesus (izņemot primāros veselības un drošības jautājumus, kas nav apspriežami), un, otrkārt, vai pieprasītā informācija jau neatrodas iestāžu rīcībā, lai novērstu lieku datu dublēšanos.
Plašāk par šo tēmu portāla Jauns.lv politisko debašu raidījumā “Tiešs jautājums”.