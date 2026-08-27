Liepājā nepilna mēneša laikā nozagti astoņi velosipēdi; aizturēti divi vīrieši
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par astoņu velosipēdu zādzību Liepājā, kas izdarītas jūnija mēnesī. Izmeklēšanā noskaidrots, ka laika posmā no 6. līdz 24. jūnijam Liepājā izdarītas astoņu velosipēdu zādzības, nodarot cietušajiem zaudējumus vairāku tūkstošu eiro apmēra.
6. jūnijā ap pulksten 02.15 Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, Dārza ielā no daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas piektā stāva nozagts zaļas krāsas velosipēds 999 eiro vērtībā. Turpat no kāpņu telpas citā stāvā nozagts velosipēds 409 eiro vērtībā, kas bija novietots stāvēšanai un bija saslēgts ar drošības atslēgu. Savukārt Klaipēdas ielā konstatēts, ka no daudzdzīvokļu mājas pagalma nozagts kalna tipa velosipēds 150 eiro vērtībā, kurš bija novietots stāvēšanai un bija saslēgts ar drošības atslēgu. Netālu Klaipēdas ielā nozagts velosipēds 800 eiro vērtībā, kas bija pieslēgts pie gāzes vada pie ēkas. Liepājā, Uliha ielā konstatēts, ka no pagalma nozagti velosipēdi 370 eiro vērtībā un 330 eiro vērtībā, kuri bija pieslēgti ar slēdzeni velosipēdu novietnē. Liepājā, Lielā ielā konstatēts, ka no velosipēdu novietnes nozagts velosipēds 500 eiro vērtībā. Savukārt 24. jūnija naktī Liepājā, Lielā ielā no velosipēdu novietnes nozagts velosipēds 200 eiro vērtībā.
Valsts policija Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesus un 25. jūnijā aizdomās par zādzību izdarīšanu aizturēja vīrieti. Sestdien, 27. jūnijā, Valsts policijas amatpersonas devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli – apcietinājumu, kas stājās spēkā. Savukārt 29. jūnijā tika aizturēts vēl viens vīrietis aizdomās par zādzību veikšanu. 1. jūlijā likumsargi devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli – apcietinājumu, kas stājās spēkā.
Abi vīrieši jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par dažāda veida noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un tikuši sodīti. Četros gadījumos abi vīrieši darbojušies divatā, taču trīs gadījumos aizturētais darbojies viens.
Likumsargi iedzīvotājiem atgādina, ka daudzdzīvokļu namu kāpņu telpas un koplietošanas telpas nav drošas divriteņu glabāšanai. Vislabāk divriteni uzglabāt slēdzamās telpās, kur nepiederošās personām nav iespējams piekļūt.
Saskaņā ar Krimināllikumu, bargākais sods par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem ir brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par velosipēdu zādzībām un nodevušas to tālāk prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.