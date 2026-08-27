Līdz pat 100 eiro mēnesī: Jelgavas novadā dubulto transporta kompensāciju un paplašina atbalstu skolēniem
Jelgavas novada dome apstiprinājusi grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Jelgavas novadā”, paplašinot atbalsta saņēmēju loku, precizējot kompensāciju piešķiršanas nosacījumus un nosakot skaidrāku kārtību transporta izdevumu atlīdzināšanai.
Kā informē pašvaldība, ar grozījumiem paplašināts sabiedriskā transporta atvieglojumu saņēmēju loks - turpmāk braukšanas maksas atvieglojumus varēs saņemt arī tie izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, bet kuri apmeklē Jelgavas novada pašvaldības dibinātu izglītības iestādi, kurai ar domes lēmumu piešķirts pieejamības skolas statuss. Tas nozīmē, ka atbalsts noteiktos gadījumos būs pieejams arī ārpus novada deklarētiem skolēniem, ja viņi mācās kādā no novada pieejamības skolām.
Tāpat noteikumi papildināti, paredzot, ka pašvaldība varēs segt braukšanas izdevumus arī izglītojamo brīvlaikā, ja šajā laikā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu noteikts pagarinātais mācību gads, kā arī notiek nodarbības, konsultācijas, mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi, skates, projekti vai sporta sacensības. Līdz ar to atbalsts vairs nebūs attiecināms tikai uz parasto mācību gada ikdienu, bet arī uz atsevišķām aktivitātēm ārpus ierastā mācību procesa laika.
Būtisks papildinājums ieviests attiecībā uz izglītojamajiem, kuri mācās ārpus Jelgavas novada. Turpmāk sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju varēs piešķirt arī tad, ja izglītojamais apmeklē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātu vispārējās izglītības iestādi, jo pašvaldība objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt viņam vietu dzīvesvietai tuvākajā Jelgavas novada pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē. Praktiski tas nozīmē, ka gadījumos, kad tuvākajā novada skolā vietas nav, skolēna nokļūšana uz skolu Jelgavā arī turpmāk neradīs ģimenei papildu finansiālu slogu bez pašvaldības atbalsta.
Grozījumi paplašina arī personīgā transportlīdzekļa degvielas izdevumu kompensācijas iespējas. Turpmāk šādu kompensāciju varēs saņemt arī Jelgavas novadā deklarētu izglītojamo likumiskie pārstāvji vai pilngadīgi izglītojamie, ja bērns apgūst speciālās vai profesionālās pamatizglītības programmu speciālās izglītības iestādē un nokļūšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ ir nepieciešams izmantot vismaz divus sabiedriskā transporta maršrutus, turklāt ceļā vienā virzienā jāpavada vairāk nekā viena stunda.
Vienlaikus grozīta arī maksimālā kompensācijas summa personīgā transporta izmantošanas gadījumā. Līdzšinējā maksimālā kompensācija vienas ģimenes ietvaros bija līdz 50 eiro mēnesī, bet turpmāk tā būs līdz 100 eiro mēnesī. Kompensācijas aprēķina princips saglabāts nemainīgs - to aprēķina, 0,12 eiro reizinot ar dienā nobraukto kilometru skaitu maršrutā no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ, kā arī ar izglītības iestādes apmeklējuma dienu skaitu mēnesī. Ja ar vienu personīgo transportlīdzekli vienlaikus tiek vesti divi vai vairāki vienas ģimenes bērni, kompensāciju piešķir par vienu braucienu.
Precizēta arī kompensāciju pieteikšanas kārtība. Turpmāk noteikumos skaidri paredzēts, ka sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanai iesniegums un nepieciešamie dokumenti Jelgavas novada Izglītības pārvaldē vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz ne retāk kā reizi trīs mēnešos. Ja šis termiņš netiek ievērots, pašvaldība sabiedriskā transporta biļetes vairs nekompensēs. Tāds pats princips noteikts arī personīgā transporta izdevumu kompensācijai - arī šajā gadījumā iesniegums jāiesniedz ne retāk kā reizi trīs mēnešos, pretējā gadījumā kompensācija netiks izmaksāta.
Grozījumos precizēts arī periods - turpmāk izdevumi tiek segti par laiku no 1. septembra līdz 31. maijam, bet papildus noteikts, ka izlaiduma klašu izglītojamajiem kompensācija pienākas līdz pēdējam eksāmenam izglītības iestādē, savukārt izglītojamajiem, kuriem noteikts pagarinātais mācību gads, - līdz pagarinātā mācību gada noteiktajam datumam.
Pašvaldība prognozē, ka pēc grozījumu stāšanās spēkā transporta izdevumu kompensācijas papildus varētu tikt piešķirtas līdz 30 izglītojamajiem. Provizoriskā ietekme uz pašvaldības budžetu 2026. gadā plānota 7200 eiro apmērā, bet 2027. gadā šim mērķim papildus būtu nepieciešami 21 600 eiro.