Ogrē policisti alus vietā osta ūdeni, čūska Ventspilī un krievu mūzikas fans vilcienā: kriminālā province
Ogrē pašvaldības policija konstatējusi “Dieva brīnumu”, kura laikā alus pārvērtās par ūdeni. Savukārt Ropažu pašvaldības policistiem nācās dzēst ugunskurus Cekules mežā, kurā remontstrādnieki no vadiem dedzināja nost plastmasas izolāciju, bet Ādažu novada likumsargiem nācās savaldīt satrakojošos krievu mūzikas mīļotāju.
Pēc vētras Ventā strauji cēlies ūdens līmenis un tas “plašajos ūdeņos” palaidis laivu piestātni. Savukārt Ventspils Enkuru parkā vasaras atpūtas baudītājus pamatīgi pārbiedējusi čūska, kuras tvarstīšanās iesaistījās gan pašvaldības policisti, gan ugusndzēsēji.
Stiprais alus pārvēršas ūdenī
Skvērā pašā Ogres centrā pie leģendārās kafejnīcas “Pie zelta liepas” Brīvības ielā augusta vidū pašvaldības policija novērsa “nepiedienīgu” ūdens lietošanu, vēsta ogrenet.lv: “Skvērā pie Brīvības ielas 18 policisti sastapa trīs personas, kuras sēdēja uz soliņa. Pie viņām atradās plastmasas alus pudele ar uzrakstu “Bocmanis” un norādi par 5,8 procentu alkohola saturu.”
Personām tika izskaidrots, ka alkohola lietošana publiskā vietā ir aizliegta, taču viņi atbildēja, ka pudelē neesot alus – tajā ieliets ūdens. Pārbaudot pudeles saturu pēc smaržas, policisti konstatēja, ka tajā patiešām ir ūdens. Personām paskaidrots, ka ūdens dzeršana no alus pudeles var maldināt apkārtējos, un lūgts pudeli aizvākt. Tā tika izmesta atkritumu tvertnē.
Pēc personas datu noskaidrošanas un pārrunām visi devās prom. Pārkāpumi netika konstatēti.
Jāpiebilst, ka daudzu pašvaldību sabiedriskās kārtības noteikumos ir minēts, ka “publiskās vietās aizliegts atrasties ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība.” Te nu juristiem un advokātiem būtu jārīko plašs simpozijs, lai noskaidrotu vai pudele ar alkohola etiķeti, kurā nav ne grama alkohola, ir “alkoholiskā dzēriena iepakojums”. Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. pants dzērienu definē pēc spirta satura, nevis iepakojuma, bet Latvijas likumos nav konkrēti formulēts, vai pudele bez alkohola ir vai nav alkoholiskā dzēriena pudele.
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Venta Skrundā aizskalo piestātni
Skrundenieks Ģirts Miezītis sociālajos tīklos publicējis video, kurā pa Ventu no Skrundas Kuldīgas virzienā aizpeld laivu piestātne, kuru “plašajos ūdeņos” palaidis upē pēc pagājušās nedēļas vētras strauji cēlies ūdens līmenis un aicina:
“Dārgie Kuldīgas draugi, ja atrodiet mūsu piestātni – atdodiet lūdzu atpakaļ! Ar cieņu – skrundenieki.”
Vēlāk skrundenieks jau vēsta par laimīgām beigām: “Noķērām! “Bēgle” ir drošībā.”
“Facebook” lapā “Viss par Skrundu” par šo dabas stihiju ierakstīts: “Vētra un lietavas sarūpēja Ventai pamatīgu ūdens pieplūdumu. Upe izkāpusi no savām ierastajām robežām un parāda, cik iespaidīgs var būt dabas spēks. Venta šoreiz ir plašāka, straujāka un pavisam citāda nekā ikdienā.”
Uzņēmēju “biznesa plāns” Cekulē izkūp dūmos
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Ropažu novada pašvaldības policija vēsta, ka viņi izjaukuši trīs vīru smalki izstrādāto plānu naudas pelnīšanai. Efekts vīriem izrādījies par defektu:
“Reaģējot uz informāciju, ka mežā pie Cekules tiek kaut kas dedzināts, pašvaldības policijas darbinieki ieradās notikuma vietā un sastapa trīs vīriešus. Kungi bija sakūruši vairākus ugunskurus, kuros organizēti tika dedzināti vadi.
Vīrieši paskaidroja, ka strādā celtniecības uzņēmumā, kas nodarbojas ar ēku demontāžu. Objektos tiekot savākts viss liekais, un, sadedzinot vadu plastmasas izolāciju, viņi cerējuši gūt papildu peļņu, nododot krāsaino metālu.
Pret vīriešiem uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība. Atgādinām: Ropažu novadā ir stingri aizliegts dedzināt atkritumus!”
Savalda satrakojušos krievu mūzikas fanu
Ādažu novada pašvaldības policija informē, ka šīs nedēļas sākumā tai no elektrovilciena nācās izsēdināt pasažieri, kurš vagonā skaļi klausījās krievu mūziku un atradās manāmā alkohola reibumā. Bet pats likumpārkāpējs savu vainu noliedza, sakot, ka viņam policistus uzrīdījusi vilciena konduktore, bet paši likumsargi rīkojas neadekvāti, jo, piemēram, Dānijā viņš nebūtu vis sodīts ar naudas sodu, bet gan nogādāts mājās.
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“Tika saņemts izsaukums par traucējošu pasažieri vilcienā. Ierodoties notikuma vietā, no vilciena konduktores tika noskaidrots, ka persona uzvedās agresīvi un ar savu rīcību radīja bažas par citu pasažieru drošību, kā arī klausījās skaļu mūziku, ignorējot konduktores lūgumu to pārtraukt.
Persona atradās alkohola reibumā. Policijas darbinieki personu izsēdināja no vilciena, un par konstatēto pārkāpumu tai piemērots administratīvais sods,” vēsta pašvaldības policija.
TV3 raidījums “Degpunktā” par incidentu vēsta sīkāk: “Vilciena konduktorei nācās diskutēt ar vīrieti, kurš pa ceļam uz mājām vagonā bija izlēmis skaļi klausīties krievu mūziku un lamāties. Apkārtējo aicinājumi netraucēt netika ņemti vērā, tādēļ vilcienu stacijā sagaidīja pašvaldības policija.
Par spīti arogantajai uzvedībai, biļete pasažierim bija iegādāta. Vīrietis interesējās, vai vilciena mašīnists viņu pagaidīs, kamēr notiks saruna ar policistiem, lai nav jāpērk vēl viena biļete. Pasažieris uzskata, ka konduktore viņu apvainojusi apzināti, jo viņš viņai vienkārši nepatika.”
Veiktais alkohola tests konstatēja, ka vīrietis atradās 2,2 promiļu lielā alkohola reibumā. Tāpat šis viņam nebija pirmais sods par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu.
Sauļošanās beidzas ar policijas ierašanos
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Šīs nedēļas vidū ekstrēma sauļošanās un atpūta izvērtās Ventspils Enkuru parkā, kaut arī to par gluži sirdi stindzinošu nevar uzskatīt, jo tajā taču ierīkota arī Džungļu taka un tajā “var kāpelēt un ložņāt kā īstos džungļos”, vēstīts pilsētas tūrisma portālā.
Ventspils pašvaldības policija vēsta, ka trešdien Enkuru parkā pie bērnu atrakcijām, tika pamanīta čūska: “Saņemot izsaukumu, Ventspils pašvaldības policijas darbinieki nekavējoties ieradās notikuma vietā un parūpējās par situācijas drošu norisi. Čūskas nogādāšanai drošā vietā tika piesaistīti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti. Čūska tika droši notverta un nogādāta mežā, tādējādi novēršot iespējamo apdraudējumu parka apmeklētājiem.” Kā vēsta ieraksti “Facebook”, tad rāpulis nebija viens indīgs rāpulis (odze), bet gan prāvs zalktis.
Notikums izraisīja arī plašas diskusijas sociālajos tīklos. Daļa komentētāju bija pārliecināti, ka Enkuru parkā sastaptais rāpulis ir nekaitīgs zalktis un tik plaša operatīvo dienestu iesaiste neesot bijusi nepieciešama. Citi, aplūkojot čūskas muguras rakstu, savukārt sprieda, ka tā varētu būt odze. Netrūka arī joku – kāds komentētājs čūsku nodēvēja par bīstamu mambu, bet citi visu notikušo raksturoja kā pārspīlētu ambrāžu.