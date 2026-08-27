22. augusta vētras nodarītie postījumi.
Novadu ziņas
Šodien 10:05
Iedzīvotājus aicina ziņot par vietām, kur joprojām uz elektrolīnijām atrodas koki vai zari
Lai paātrinātu postošās vētras seku likvidēšanu un novērstu bīstamību, Saulkrastu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus nākt talkā atbildīgajiem dienestiem un ziņot par vietām, kur koki vai to zari joprojām ir uzkrituši uz elektrolīniju vadiem.
Kā informēja pašvaldībā, iedzīvotāju iesaiste un precīzas informācijas nodošana ir ļoti svarīga. Tas ievērojami atvieglos AS "Sadales tīkls" brigāžu darbu, ļaujot daudz operatīvāk un mērķtiecīgāk veikt bojājumu novēršanu novada teritorijā.
Iedzīvotāji lūgti savus novērojumus nodot tieši novada civilās aizsardzības speciālistam, izmantojot populāro saziņas lietotni "WhatsApp", sūtot ziņu uz tālruņa numuru 20 275 783, norādot precīzu adresi vai atrašanās vietu un pievienojot forogrāfiju.
Pašvaldība izsaka pateicību visiem iedzīvotājiem par vērību, atsaucību un sadarbību, uzsverot, ka kopīgiem spēkiem izdosies daudz ātrāk pārvarēt dabas stihijas radītās sekas.