No 1. septembra gaidāmas būtiskas izmaiņas autobusu reisos Limbažu un Siguldas pusē
Sākoties jaunajam mācību gadam un iestājoties rudens sezonai, SIA "VTU Valmiera" paziņojusi par būtiskām izmaiņām reģionālo autobusu maršrutu tīklā Limbažu un Siguldas apkārtnē. Jau no 1. septembra pasažieriem jārēķinās gan ar jaunu pieturvietu atklāšanu un esošo slēgšanu, gan ar izmaiņām vairāku ierasto reisu atiešanas laikos.
Kā informēja uzņēmumā, pasažieru ērtībām vairākos maršrutos iekļautas jaunas pieturvietas. Tā, piemēram, maršrutā "Sigulda–Kaķīškalns–Institūts–Sigulda" turpmāk autobusi apstāsies arī pieturās "Pagrieziens uz Allažiem" un "Slimnīca", bet maršrutā "Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda" iekļauta pietura "Šokolāde".
Vienlaikus ir arī maršruti, kuros atsevišķas pieturas vairs netiks apkalpotas. Maršrutā "Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine" plkst. 5.40 reisā no Siguldas autoostas vairs nebūs iekļauta pietura "Baltais flīģelis".
Plašākas izmaiņas skārušas arī Pierīgas un piekrastes maršrutus:
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Maršrutos "Rīga–Saulkrasti–Limbaži" un "Rīga–Ainaži" kustības sarakstos iekļauta pietura "Ādažu muiža" (virzienā uz Ainažiem tas neattieksies uz reisiem plkst. 09.00, 09.50, 11.00, 14.20 un 16.40).
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Pietura "Vefieši" turpmāk būs pieejama maršrutos "Sigulda–Saulkrasti" un "Saulkrasti–Pabaži–Dārziņi–Saulkrasti".
Lai pielāgotos pasažieru, īpaši skolēnu, plūsmai, no 1. septembra stāsies spēkā jauni reisu atiešanas laiki:
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Saulkrasti–Brankšas–Saulkrasti: Skolas laikā (darba dienās) rīta reiss no plkst. 7.00 pārcelts uz plkst. 7.20.
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Saulkrastu stacija–Kursīši–Saulkrastu stacija: Ikdienas pēcpusdienas reiss no plkst. 15.25 pārcelts uz 16.25. Savukārt svētdienas reiss vasaras sezonā (no 1. maija līdz 30. septembrim) no plkst. 17.35 pārcelts uz plkst. 18.25.
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Sigulda–Allaži–Mālpils: Ikdienas reisā no Mālpils plkst. 13.25 izbraukšanas laiks mainīts uz plkst. 13.05, bet rīta reiss plkst. 9.50 pārcelts uz plkst. 10.05. No Siguldas autoostas rīta reiss plkst. 9.05 pārcelts uz plkst. 9.15.
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Sigulda–Allažmuiža: Darba dienās mācību laikā pēcpusdienas reiss no Siguldas autoostas plkst. 16.30 pārcelts desmit minūtes vēlāk – uz plkst. 16.40.
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Ainaži–Saulkrastu stacija: Vakara reiss no Ainažiem visa gada garumā kursēs nedaudz agrāk – plkst. 18.25 vietā tas aties plkst. 18.20.
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Rīga–Sigulda: Vairākiem reisiem mainīti braukšanas laiki starp pieturvietām, kā arī atiešanas un pienākšanas laiki galapunktos.
Pasažieri tiek aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai un pirms brauciena rūpīgi pārbaudīt jaunos autobusu kustības sarakstus.