"Mēs neprasām miljonus!" Kalncempju iedzīvotāji pašvaldībai norāda uz ikdienas problēmām
Kalncempju iedzīvotāji Alūksnes pašvaldības pārstāvjiem iesnieguši garu sarakstu ar jautājumiem, kuri ikdienā ietekmē dzīvi pagastā.
Drošība pierobežas pagastā, rīcība iespējamās krīzes situācijās un atbilstošu patvertņu trūkums – šie jautājumi Kalncempju iedzīvotājiem ir īpaši aktuāli. Tikšanās reizē ar Alūksnes novada pašvaldības un pagastu apvienības pārvaldes vadību vietējie iedzīvotāji aktualizēja arī citus ikdienā svarīgus jautājumus – ceļu kvalitāti, mobilo sakaru pieejamību un pagasta vides sakārtošanu, ziņo portāls Aluksniesiem.lv.
Runājot par drošību, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis atzina – Kalncempjos šobrīd nav prasībām atbilstošu patvertņu. Ņemot vērā pagasta atrašanās vietu, iedzīvotāji uzsvēra, ka krīzes situācijā būtiski ir zināt, kur meklēt aizsardzību un kā rīkoties apdraudējuma gadījumā. “Viena no iedzīvotāju lielākajām bažām pierobežā ir drošība – ko darīt un kurp doties apdraudējuma gadījumā,” sacīja Berkulis. Viņš skaidroja, ka pašvaldība kopā ar valsts institūcijām izvērtē iespējamos risinājumus, taču iedzīvotājiem jāvadās pēc valsts paziņojumiem un brīdinājuma signāliem.
Tikšanās laikā plaši tika pārrunāti arī citi praktiski jautājumi – ceļu uzturēšana, mobilā sakaru tīkla pārklājums un apkārtējās vides sakārtošana. Pagastu apvienības pārvaldes vadītājas vietniece Svetlana Prenka Mihailova portālam uzsvēra, ka ceļi ir viens no galvenajiem darba virzieniem. “Pašvaldības ceļi ir mūsu pirmais un galvenais darba virziens,” viņa sacīja, norādot uz ieguldījumiem ceļa Cempji–Malaci seguma uzlabošanā un ikdienas uzturēšanas darbiem.
Savukārt iedzīvotāji aicināja pašvaldību pievērst uzmanību arī nelielām, bet būtiskām lietām – piemēram, atkritumu konteineru nojumes izveidei, bibliotēkas mēbeļu atjaunošanai un sabiedriskās tualetes jautājuma atrisināšanai. Kalncempju iedzīvotāju pārstāve Anta Spilva uzsvēra, ka iedzīvotāju iniciatīvas bieži vien apstājas birokrātisku šķēršļu dēļ. “Ja iedzīvotāji iesniedz projektu līdzdalības budžetā, pašvaldības speciālistiem vajadzētu palīdzēt un pakoriģēt tehniskās detaļas, nevis atraidīt projektu sīkumu dēļ,” sacīja Spilva. Savukārt Berkulis solīja, ka pašvaldība turpmāk centīsies vairāk palīdzēt iedzīvotāju iecerēm nonākt līdz īstenošanai.