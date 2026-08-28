Rēzeknē sāk remontēt Rancāna ielas posmu, satiksmei noteikti ierobežojumi
Rēzeknē sākies remonts vienā no ielu posmiem, kas jau ilgāku laiku gaidījis atjaunošanu.
Pirms darbu veikšanas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar SIA “Rēzeknes Ūdens” apsekoja Rancāna ielas posmu un konstatēja, ka līdztekus asfalta un atsevišķu bortakmeņu nomaiņai jāsakārto arī komunikāciju akas, lai novērstu iespējamas avārijas situācijas nākotnē.
Tuvākajā laikā plānots nofrēzēt esošo asfaltsegumu, izbūvēt bortakmeņus, kur to pietrūkst, kā arī rekonstruēt un nolīmeņot komunikāciju akas utt. Tāpat paredzēts daļēji sakārtot lietusūdens novadīšanas sistēmu. Darbi tiks veikti pašvaldības noslēgto apkalpošanas līgumu ietvaros par ielu uzturēšanu un par lietusūdens kanalizācijas sistēmas apkalpošanu Rēzeknes pilsētā, kā arī no SIA “Rēzeknes Ūdens” budžeta.
Darbus plānots pabeigt rudenī, bet to gaitā tiks izvērtēts, vai nepieciešama arī papildu komunikāciju nostiprināšana, tā saucamā tīklu “čaulošana”. Ja šādi darbi būs nepieciešami, tie tiks paredzēti nākamā gada budžetā. Pēc darbu pabeigšanas Rēzeknē būs sakārtots vēl viens ielas posms, kas jau ilgāku laiku bija pelnījis atjaunošanu, kā arī rekonstruētas komunikācijas, kas nodrošina pilnvērtīgu un drošu inženiertehnisko sistēmu darbību.