Ventspils Augstskolas doktorantes gūst pieredzi Latvijas Jauno zinātnieku apvienības vasaras skolā
No 20. līdz 23. augustam Zvejniekciemā norisinājās Latvijas Jauno zinātnieku apvienības Vasaras skola 2026, kurā kopā pulcējās jaunie pētnieki no Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām. Pasākumā piedalījās arī četras Ventspils Augstskolas doktorantes, lai pilnveidotu pētniecības, komunikācijas un sadarbības prasmes.
Latvijas Jauno zinātnieku apvienības vasaras skola ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir stiprināt jauno zinātnieku profesionālās prasmes, veicināt starpdisciplināru sadarbību un veidot jaunus kontaktus Latvijas pētnieku kopienā. Šogad izglītojošajā programmā uzmanība tika pievērsta zinātnieka lomai sabiedrības uzticības veidošanā un dezinformācijas mazināšanā, aktualitātēm un zinātnieku iespējamajam ieguldījumam nacionālās stratēģijas “Latvija 2050” kontekstā, kā arī zinātniskajai rakstīšanai, pētniecības projektu nozīmīguma pamatošanai, komunikācijai ar politikas veidotājiem un publiskās runas prasmēm.
Doktorantes atzīst, ka Latvijas Jauno zinātnieku apvienības vasaras skola darbojas kā izcils “kontaktpunkts”, kur dažādu pētnieku pieredze tiek pārvērsta vērtīgos ieteikumos, bet aktuālie jautājumi tiek apspriesti “ar atvērtu prātu” un nojaucot disciplinārās robežas. Šī dažādo zinātnes nozaru skatījumu un pieeju satikšanās dod iespēju rast jaunus, radošus un jēgpilnus risinājumus pētnieciskiem un praktiskiem jautājumiem.
Ventspils Augstskolas doktorantes izsaka pateicību pasākuma organizatoriem – Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājam Oskaram Teikmanim, valdes loceklei Rasmai Pīpiķei, Vidzemes Augstskolas doktorantēm Mārai Grīnbergai-Šilauai un Dacei Dancei, kā arī visai spēcīgajai Latvijas Jauno zinātnieku apvienības komandai par patiesu intelektuālu un cilvēcisku baudījumu – atbalstošu, pētniecības ētikā un akadēmiskajā kvalitātē balstītu atmosfēru, kā arī platformu zinātniskām diskusijām un domubiedru rašanai.