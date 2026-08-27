Vētras dēļ pārceltās Mārupes novada jubilejas svinības notiks 1. septembrī
Šis gads Mārupes novadam ir īpaši zīmīgs, jo aprit pieci gadi kopš Mārupes un Babītes novadu apvienošanās vienotā novadā. Kā jau iepriekš informēts, nelabvēlīgo laikapstākļu un vētras dēļ pārceltās Mārupes novada piecu gadu jubilejas svinības notiks 1. septembrī Piņķos pie ūdenskrātuves un futbola stadionā.
Šoreiz svinībām būs īpaša nozīme, jo vienlaikus tiks atzīmēta gan Mārupes novada jubileja, gan jaunā mācību gada sākums. Pēc Zinību dienas svinīgajiem pasākumiem skolās iedzīvotāji aicināti turpināt svētku noskaņu kopā ar ģimeni, draugiem, kaimiņiem un novadniekiem, baudot muzikālu, iedvesmojošu un jaudīgu svētku programmu.
Lai arī vētra lika mainīt sākotnējos plānus, svētku prieks nav zudis. Gluži pretēji, jubilejas noslēguma pasākums būs iespēja pulcēties kopā un svinēt piecus gadus vienotā Mārupes novadā, godinot sasniegumus, talantus un cilvēkus, kas veido novada stāstu.
Svētku programma
16.00 Bērnu un jauniešu popgrupu koncerts “Zvērīgi labas dziesmas”
17.00 Lindas Leen un grupas koncerts
18.00 Svinīgā daļa:
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Aivara Osīša uzruna;
novada dziesmas “Pasaulei, Latvijai, Mārupe” pirmatskaņojums;
Latvijas Jaunatnes olimpiādes sportistu godināšana;
Walk15 soļu izaicinājuma dalībnieku apbalvošana.
18.30 Grupas “Papīra lidmašīnas” un dziesmu izpildītāju konkursa finālistu koncerts
20.30-22.00 Grupas “Bermudu Divstūris” koncerts
Visa vakara garumā no plkst. 16.00 līdz 20.00 darbosies svētku tirdziņš, būs iespēja nofotografēties pie iespaidīgas 3D svētku fotosienas, kur skaistas piemiņas fotogrāfijas iemūžinās profesionāls fotogrāfs, kā arī apmeklētājus priecēs dažādas aktivitātes bērniem un visai ģimenei.
Mārupes novada 5 gadu jubilejas svinības būs iespēja kopīgi atskatīties uz paveikto, satikt kaimiņus, atbalstīt vietējos talantus un svinēt piederību novadam, kuru vieno kopīgas vērtības, daudzveidība un vēlme augt kopā.
Dalība pasākumā ir bez maksas.