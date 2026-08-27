Cīņa ar vētras sekām Ādažu novadā: pašvaldība lūdz iedzīvotājus neizmantot zaru savākšanas punktus kā izgāztuves
Turpinoties intensīviem postošās vētras seku likvidēšanas darbiem, Ādažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus atbrīvoties no nolauztajiem koku un krūmu zariem īpaši izveidotos savākšanas punktos. Vienlaikus iedzīvotāji tiek aicināti šajās vietās neizmest sadzīves un dārza atkritumus.
Kā informēja pašvaldībā, šīs vietas ir paredzētas tikai un vienīgi operatīvai krīzes seku novēršanai, nevis ikdienā radušos zaļo vai sadzīves atkritumu nodošanai. Zāles, kritušo augļu un cita veida gružu piejaukums būtiski apgrūtina zaru savākšanu, iekraušanu un tālāku apsaimniekošanu.
Lai teritorijas sakopšana noritētu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, iedzīvotāji tiek aicināti ievērot stingru zaru novietošanas kārtību. Norādītajās vietās atļauts novietot tikai tos koku un krūmu zarus, kas lūzuši nesenās stihijas rezultātā, turklāt tie jānovieto pēc iespējas kārtīgāk un kompaktāk, veidojot vienotu, viegli paņemamu kaudzi. Īpaša uzmanība jāpievērš satiksmes drošībai – zarus kategoriski aizliegts kraut uz brauktuvēm, ietvēm, veloceliņiem vai citās vietās, kur tie varētu apdraudēt gājēju un autovadītāju ikdienas gaitas.
Tāpat zaru savākšanas laukumus aizliegts izmantot nopļautās zāles, lapu, kritušo augļu un jebkādu sadzīves atkritumu izbēršanai. Pašvaldība atgādina, ka kopā ar zariem nedrīkst atstāt arī plastmasas maisus, izraktus celmus, būvgružus vai citus nepiederīgus priekšmetus. Precīzs saraksts ar vietām, kur šobrīd atļauts nodot vētrā nolauztos zarus, ir pieejams Ādažu novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē.
Pašvaldība izsaka pateicību visiem iedzīvotājiem, kuri ar izpratni, atsaucību un atbildību iesaistās novada sakopšanā, uzsverot, ka tieši no sabiedrības godprātības ir atkarīgs darbu ātrums. Proti, jo kārtīgāk zari tiks novietoti un jo mazāk tajos būs citu atkritumu piejaukumu, jo ātrāk atbildīgajiem dienestiem izdosies pilnībā sakopt cietušās teritorijas.