Kiberuzbrukums CSDD: tagad ikviens klients var noskaidrot, kādi viņa dati nonākuši uzbrucēja rīcībā
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) informē, ka ir nodrošināta iespēja ikvienam CSDD klientam, kuru personas dati ir skarti CSDD piedzīvotajā kiberuzbrukumā, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, individuāli iepazīties ar kiberuzbrukuma laikā izgūtajām personas datu kopām.
CSDD e-pakalpojumu portālā e.csdd.lv, klientiem autentificējoties savā profilā, ir pieejama individualizēta informācija par to, vai viņa personas dati ir tikuši izgūti kiberuzbrukuma rezultātā un ja tas ir noticis – iepazīties ar personas datu kategorijām un konkrētajiem datiem.
Personas datu kategorijas un konkrētie izgūtie dati e.csdd.lv ir attēloti tieši tādā veidā, kādā tie tika izgūti kiberuzbrukumā un nonāca uzbrucēja rīcībā. Uzbrucējs, izgūstot datus, tos ieguva nestrukturētus un nepilnīgus no maksājumu kvīšu tabulas.
CSDD aicina klientus publiski nedalīties ar šiem datiem un tos nepubliskot sociālajos tīklos.
Ņemot vērā to, ka kiberuzbrukumā ir ietekmēts liels CSDD klientu skaits, ietekmētie personas dati potenciāli var tikt izmantoti dažāda veida krāpnieciskām darbībām, tāpēc CSDD aicina klientus būt piesardzīgiem un jebkuru saņemto informāciju pārbaudīt e.csdd.lv, neizmantojot e-pastos vai SMS ziņās norādītās saites. Tāpat ikvienam būtu ieteicams viedierīcē uzstādīt CERT.LV lietotni “DNS ugunsmūris”, kas bloķē krāpnieciskus zvanus, ziņas un bīstamas interneta vietnes, kā arī iepazīties ar eParaksts izveidotajiem drošības ieteikumiem eParaksts mobile lietotājiem.
CSDD oficiālajā mājaslapā – www.csdd.lv ir izveidota vienota sadaļa, kur apkopota visa aktuālā informācija par notikušo kiberuzbrukumu CSDD informācijas sistēmai, kā arī virkne ieteicamo piesardzības pasākumu.