Robežsardze rosina turpināt operāciju “Vilkatis”: pirms vēlēšanām gaida vairāk provokāciju
Latvijas austrumu robežas pastiprinātas sargāšanas operācija būtu jāturpina, ceturtdien intervijā TV3 sprieda Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieks Guntis Pujāts, pieļaujot, ka nelegālās migrācijas spiediens nedaudz varētu atslābt pēc Saeimas vēlēšanām.
Latvijā 11. augustā tika pieteikta operācija "Vilkatis", kuras laikā atbildīgie dienesti veic sinhronākas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Operāciju bija plānots turpināt līdz augusta beigām.
Pujāts vērtēja, ka intensificētie nelegālās migrācijas apkarošanas centieni dod rezultātus, tāpēc VRS aicina turpināt operāciju arī pēc augusta.
VRS priekšnieks atkārtoti uzsvēra, ka joprojām nav nekādu šaubu par Baltkrievijas valsts atbalstu nelegālās migrācijas spiedienam uz Latviju. Viņš vērtēja, ka lielāka aktivitāte migrantu plūsmas organizēšanā uz Latviju pašlaik saistīta ar Saeimas vēlēšanu tuvumu un Latvijai nedraudzīgo valstu vēlmi ietekmēt to iznākumu.
Attiecīgi tuvākajā laikā incidentu un provokāciju skaits pie robežas var tikai augt, bet pēc vēlēšanām situācija varētu nedaudz nomierināties, turklāt nāks arī aukstāki laika apstākļi, kad nelegālo migrantu kustība parasti pieklust, sprieda Pujāts.
Pujāts stāstīja, ka operācijas laikā VRS palīdz vairāk karavīru un policistu, kas dod rezultātus - pārkāpēju skaits ir mazinājies. VRS esot operatīvā informācija, ka potenciālie pārkāpēji pretējā pusē robežas pusē nogaida. Operācijas laikā noķerti divi nelegālo robežpārkāpēju pārvadātāji, bet vismaz pieci atturēti no šādu noziedzīgu darbību veikšanas.
VRS vadītājs īpaši izcēla, ka operācijas laikā Lietuvā un Igaunijā nav noķerti caur Latviju nākuši nelegālie robežšķērsotāji.
Viņš atzina, ka veiktais pasākumu kopums apliecina, ka VRS nepieciešams vairāk darbinieku. Vaicāts, kā tos piesaistīt, Pujāts atbildēja virspusēji - VRS vadība vēlētos dienestā papildus štata vietas un gribētu lielākas sociālās garantijas darbiniekiem.
Pujāts uzskata, ka pierobežā atklātie nelegālo migrantu tuneļi liecina par uzcelto žogu efektivitāti, tāpēc no pārkāpēju puses tiek ieguldīts liels darbs tuneļu rakšanā. VRS esot operatīvā informācija, ka tuneļu rakšanas centieni tiek turpināti. Viņš piebilda, ka uz robežas vēl jāpilnveido videonovērošanas sistēmas.
Pujāts zināja stāstīt, ka informācija par migrantu centieniem Lietuvā it kā ievilkt Baltkrievijā robežsargu esot pārspīlējumi - vēlāk dienesta izmeklēšanā esot noskaidrots, ka mēģinājums ievilkt robežsargu tunelī uz Baltkrieviju neesot noticis, bet gan robežsargs centies nepieļaut robežpārkāpēja ielīšanu atpakaļ tunelī.
Runājot par neseno vētru, Pujāts atzina, ka tā nodarījusi būtiskus bojājumus arī robežas infrastruktūrai, piemēram, žogs bijis bojāts 136 vietās. Vētras laikā vairākas stundas nebija iespējama robežas šķērsošanas, jo nedarbojās vajadzīgās sistēmas, savukārt ar elektrības ģeneratoriem un degvielu īpašas problēmas nebija, bet sakarus uzturēja pa rāciju sistēmu.
Kopumā vētra neesot radījusi "logu", kura laikā robežpārkāpējiem vieglāk iekļūt Latvijā, un pārkāpēju nebija vairāk kā ārpus ārkārtas apstākļiem, piebilda Pujāts.