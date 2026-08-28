Reta iespēja: Latvijā interesentus aicina uz cietumu

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Jelgavā radusies iespēja ielūkoties vietā, kurā iepriekš varēja nokļūt tikai pavisam citu iemeslu dēļ. No septembra bijušais pilsētas cietums vērs durvis nelielām apmeklētāju grupām.
Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC) septembrī uzsāk ilgi gaidīto publisko ekskursiju ciklu bijušajā Jelgavas cietumā. Ekskursija "Jelgavas cietums toreiz un tagad" gides Ingas Piļānes un pieredzējuša bijušā cietuma darbinieka pavadībā, iecerēta kā regulāra tūre, kuru interesenti varēs apmeklēt ik trešdienu pulksten 12, liecina tūrisma centra mājaslapā publiskotā informācija.
Pirmā publiskā ekskursija notiks jau 3. septembrī, kas izņēmuma kārtā būs ceturtdiena, bet nākamās ekskursijas paredzētas 9., 16., 23. un 30. septembrī. Biļetes uz ekskursiju ir iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.
Ekskursiju ciklu aizsāks jau 2. septembrī ar pagaidām vienīgo ekskursiju "Kadrā Jelgavas cietums", kas paredzēta tieši fotogrāfiem un satura veidotājiem, atsaucoties uz viņu nerimstošo interesi par Jelgavas cietuma apmeklējumu. Arī šī ekskursija notiks gides pavadībā, taču tās laikā dalībniekiem būs iespēja vairāk laika veltīt fotografēšanai un filmēšanai.
JRTC vēlas uzsvērt, ka ekskursija nav paredzēta mākslas fotogrāfiju vai individuālu fotosesiju veidošanai, bet gan publicitātes fotomateriālu sagatavošanai.
Bet iedzīvotājiem pirmā publiskā ekskursija tiek piedāvāta 9. septembrī. Divu stundu garajā pastaigā dalībnieki dosies bijušā Jelgavas cietuma mūros, lai iepazītu vienu no Latvijas senākajām ieslodzījuma vietām un tās vairāk nekā gadsimtu ilgo vēsturi.
Ekskursiju laikā varēs izstaigāt cietuma teritoriju, apskatīt tās vēsturiskās ēkas, kā arī uzzināt par dažādajiem cietuma attīstības posmiem, notikumiem un personībām, kuru likteņi bijuši cieši saistīti ar šo vietu. Ekskursijas būs interesantas ikvienam, kuru saista Latvijas vēsture, arhitektūra un mazāk iepazītas Jelgavas vietas.
Ekskursijas sākums un tikšanās ar gidi - Palīdzības ielā 3, pie ieejas bijušā Jelgavas cietuma administratīvajā ēkā. Dalības maksa pieaugušajiem ir 8 eiro, bet studentiem, skolēniem un pensionāriem - 5 eiro.
Ekskursijas biļetes var iegādāties tikai iepriekš "Biļešu Paradīze" tirdzniecības vietās. Ierodoties uz ekskursiju, dalībniekam jāuzrāda derīga ekskursijas biļete. Lai pārvietošanās pa cietuma teritoriju būtu droša, dalībnieku skaits vienā ekskursantu grupā ir ierobežots līdz 15 personām.
Jāņem vērā, ka ekskursija nav piemērota pirmsskolas vecuma bērniem un bērni ekskursijas laikā atrodas vecāku uzraudzībā un atbildībā. Tāpat jāuzsver, ka cietuma teritorija ir autentiska un nav pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti, tostarp kustību, redzes vai dzirdes ierobežojumiem. Ekskursijas laikā nav atļautas individuālas fotosesijas vai mākslas foto uzņemšana. Plašāku informāciju meklē šeit.