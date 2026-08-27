Iecere atlaist Jelgavas novada domi izgāžas - savākti tikai 58 paraksti
Noslēdzoties parakstu vākšanai par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu, savākti 0,82% no nepieciešamajiem parakstiem, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.
Savākto parakstu skaits sasniedzis 58. Ņemot vērā, ka pašvaldības referenduma rīkošanai jāsavāc vismaz 7060 pilsoņu paraksti, nav savākts pat procents no minimāli nepieciešamā skaita.
Jelgavas novada domi atlaist ierosināja politiskais aktīvists Raimonds Lejnieks-Puķe, kurš 2025. gada vēlēšanās vēlējās iekļūt novada domē no "Suverēnās varas" un "Apvienības jaunlatvieši" saraksta, bet šogad no "Saskaņas centra" saraksta startēs Saeimas vēlēšanās.
Lai tiktu ierosināts referendums par Jelgavas novada domes atlaišanu, parakstu vākšanā bija jāpiedalās vismaz 30% balsstiesīgo jeb 7060 pilsoņiem. Ņemot vērā, ka parakstu skaits ir nepietiekams, referendums netiks rīkots.
Saskaņā ar Vietējo pašvaldību referendumu likumu, kas ir spēkā no 2024. gada septembra, pašvaldības referendumu par domes atlaišanu nevar ierosināt gadu pēc domes sanākšanas un gadu pirms domes pilnvaru beigām. Jaunā sasaukuma novada dome pēc 2025. gada vēlēšanām darbojas ilgāk par gadu.
Šis ir pirmais gadījums, kad pēc Vietējo pašvaldību referendumu likuma stāšanās spēkā notika parakstu vākšana referenduma ierosināšanai.