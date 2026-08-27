“Bija vēl viena partija, kuru vajag slavēt”: bijušais “Sputnik” darbinieks atklāj redakcijai dotos norādījumus
Krievijas propagandas medija "Sputnik" vadītājs Dmitrijs Kiseļovs redakcijai pārmetis, ka tā nepietiekami atspoguļo Tatjanas Ždanokas vadīto partiju "Latvijas Krievu savienība", intervijā LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?! Aiz priekškara" sacīja bijušais "Sputnik Lietuva" galvenais redaktors Marats Kasems.
Pēc Kasema teiktā, pirms Covid-19 pandēmijas Ždanoka kādā pasākumā esot satikusi Kiseļovu un sacījusi, ka "Sputnik" strādā slikti, jo pārāk daudz reklamē "Saskaņas centru", bet par viņas politisko spēku stāsta pārāk maz.
Pēc šīs sarunas Kiseļovs esot izsaucis vairākus redakcijas darbiniekus, tostarp Kasemu, un norādījis, ka nepieciešams atbalstīt arī citu partiju.
"Bija vēl viena partija, kuru vajag slavēt," Kasems atcerējās Kiseļova teikto.
LETA Kasema izteikumus par konkrētu politisko spēku saistību ar Kremļa propagandu nav neatkarīgi pārbaudījusi.
Jau ziņots, ka Latvijas prokuratūra Kasemam par palīdzību Krievijai pret Latviju vērstā darbībā piesprieda 15 500 eiro sodu. Viņš vainu bija atzinis, sodu samaksājis.
Kasema aizturēšana savulaik tika veikta kriminālprocesā par ES noteikto sankciju iespējamu pārkāpšanu, taču vēlāk lieta kvalificēta kā palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā.
Latvijas pilsonis laikā no 2017. gada līdz 2022. gada novembrim personisku apsvērumu un mantkārīgu tieksmju nolūkā sniedza intelektuālu un fizisku atbalstu Krievijai.
Apsūdzētais apzinājās, ka viens no Krievijas uzdevumiem ir stiprināt un paplašināt tās ietekmi Baltijas un citās Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā vēršoties pret Latvijas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu, valsts iekārtu un valsts drošību kopumā.
Apsūdzētais pilnībā piekrita viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma apjomam un juridiskajai kvalifikācijai, kā arī atzina savu vainu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un to nožēloja.
Pēc sprieduma sabiedrībā aktualizējās diskusija, cik adekvāts sods piemērots prokremliskajam aktīvistam, Krievijas medija "Sputnik Lietuva" redaktoram Kasemam. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc šī prokuratūras lēmuma publiskošanas paziņoja, ka "pēdējā laika atsevišķi prokuratūras lēmumi raisa vairākus jautājumus". Tieslietu padome pēc tam paziņoja, ka vērtēs esošo sodu politiku korupcijas un valsts drošības lietās.