Četras dienas pēc vētras bez elektrības Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientu
Četras dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientu, informē "Sadales tīkls".
Turpinoties intensīvam darbam pēc 22. augusta vētras, līdz 27. augusta plkst. 06.00 elektroapgāde ir atjaunota aptuveni 98,5 % vētras ietekmēto klientu. Novērsti 1774 vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Darbs pie elektroapgādes atjaunošanas turpinās pastiprinātā režīmā, lai atjaunotu elektroapgādi vēl aptuveni 6800 klientu. Bojāto elektrolīniju apsekošanā "Sadales tīkls" izmanto dronus ātrākai defektu identificēšanai.
Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd Aizkraukles, Jēkabpils, Bauskas novadā.
Darbu bojājumu novēršanā turpinās vairāk nekā 200 "Sadales tīkla" brigādes – piesaistīti visi iespējamie uzņēmuma resursi, kā arī septiņas Igaunijas sadales sistēmas operatora "Elektrilevi" brigādes. AS "Sadales tīkls" sadarbojas arī ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un AS "Latvijas Valsts meži" speciālistiem.
Vētras "Priska" nodarītie postījumi Rīgā
Daudzviet pilsētā vējš izgāzis un salauzis kokus, nolauzis lielus zarus un nodarījis postījumus pilsētas infrastruktūrai un labiekārtojumam. Fotogrāfijas parāda tikai ...
"Noslēdzot darbus vidsprieguma tīklā, var rasties situācijas, kad iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, bet faktiski elektrība neparādās. Tas nozīmē, ka bojājums ir arī zemsprieguma tīklā, kas nogādā elektrību līdz pašam mājoklim. Tāpēc šādā situācijā uzņēmums lūdz reģistrēt jaunu pieteikumu. Tas nenozīmē, ka darbi tiek pārcelti uz vēlāku laiku," informē "Sadales tīkls".
Var gadīties arī situācijas, kad pēc elektroapgādes atjaunošanas rodas atkārtots elektroapgādes pārtraukums. Šādas situācijas ir iespējamas, jo aizlauzti koki vai zari var turpināt krist elektrolīnijās, izraisot jaunus defektus.
Aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi www.sadalestikls.lv pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem (neplānotiem atslēgumiem). Vēl nereģistrētos bojājumus vai pamanītos elektrotīkla defektus iedzīvotāji aicināti pieteikt mājaslapas sadaļā "Pieteikt bojājumu", pievienojot foto – iedzīvotāju iesaiste palīdz "Sadales tīklam" ātrāk lokalizēt visas bojājumu vietas, tādējādi iespējami ātrā laikā novēršot elektroapgādes traucējumus (rīks pieejams gan datorā, gan viedtālrunī un citās viedierīcēs). Par paaugstinātas bīstamības situācijām (piemēram, pārrauta elektrolīnija) aicinām ziņot, zvanot uz "Sadales tīkla" diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (112).
Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
Latviju sestdienas vakarā skārusi postošākā vētra kopš 2005. gada janvāra – spēcīgais vējš gāž kokus, bloķē ceļus, bojā ēkas un ...
Kā vēstīts, sestdien, 22. augustā, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) valstī rietumos un centrālajos rajonos izsludināja sarkano pērkona negaisa brīdinājumu, bet valsts austrumu pusē – oranžo pērkona negaisa brīdinājumu. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā – sestdienas, 23. augusta, rītā, elektroapgāde bija traucēta aptuveni 277 000 klientu Latvijā. Negaiss izraisīja plašus elektroapgādes traucējumus arī Lietuvā, kur bez elektrības bija palikušas aptuveni 256 000 mājsaimniecību, arī tur joprojām turpinās darbs pie elektroapgādes atjaunošanas.