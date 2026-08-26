VIDEO: uz Ventspils šosejas pie Spuņciema avarējusi kravas automašīna; notikuma vietā strādā dienesti
Foto: ekrānuzņēmums no video
Uz Ventspils šosejas pie Spuņciema avarējusi kravas automašīna.
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VIDEO: uz Ventspils šosejas pie Spuņciema avarējusi kravas automašīna; notikuma vietā strādā dienesti

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

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Trešdienas vakarā uz A10 Ventspils šosejas pie Spuņciema noticis ceļu satiksmes negadījums - avarējusi kravas automašīna, vēsta "Sadursme".

VIDEO: uz Ventspils šosejas pie Spuņciema avarējus...

Kā informē aculiecinieki, braucot no Rīgas Spuņciema virzienā, kravas auto nobraucis no brauktuves un apgāzies uz sāniem grāvī.

Notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un rēķināties ar iespējamiem satiksmes ierobežojumiem.

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