Uz Ventspils šosejas pie Spuņciema avarējusi kravas automašīna.
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Šodien 22:48
VIDEO: uz Ventspils šosejas pie Spuņciema avarējusi kravas automašīna; notikuma vietā strādā dienesti
Trešdienas vakarā uz A10 Ventspils šosejas pie Spuņciema noticis ceļu satiksmes negadījums - avarējusi kravas automašīna, vēsta "Sadursme".
Kā informē aculiecinieki, braucot no Rīgas Spuņciema virzienā, kravas auto nobraucis no brauktuves un apgāzies uz sāniem grāvī.
Notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un rēķināties ar iespējamiem satiksmes ierobežojumiem.