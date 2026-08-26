Kristas Vindbergas-Auznieces izstādes “Circles Are Better Than Lines (oda pieskārienam)” atklāšana
Laikmetīgās mākslas centrs Kim? atklājis mākslinieces Kristas Vindbergas-Auznieces personālizstādi "Circles Are Better Than Lines (oda pieskārienam)", kas skatītājus aicina pievērst ...
FOTO: "Es neko no tā neatceros..." Māksliniece Krista Vindberga-Auzniece atklāj izstādi par ķermeņa atmiņu
Laikmetīgās mākslas centrs Kim? atklājis mākslinieces Kristas Vindbergas-Auznieces personālizstādi "Circles Are Better Than Lines (oda pieskārienam)", kas skatītājus aicina pievērst uzmanību ķermeņa atmiņai, kustībai un pieskāriena nozīmei.
Izstādes kuratore ir Zane Onckule, bet tās dizainu veidojusi Anna Ceipe.
"Es neko no tā neatceros, tomēr tās liekas arī manas atmiņas," par izstādes ideju saka Krista Vindberga-Auzniece.
Jaunajos zīmējumos māksliniece pievēršas tam, kā cilvēka ķermenis saglabā pieredzi caur pieskārienu. Darbi tapuši, izmantojot atkārtojumu, klusumu un koncentrēšanos - viena kustība lēni seko nākamajai, līdz laiks un pieredze uzkrājas pašā darba virsmā.
Mākslinieces izmantotais materiāls - ogle - procesā zaudē pilnīgu pakļautību. Tā drūp, izslīd no rokas kontroles un tiek iestrādāta rūpīgi sagatavotajā audeklā, atstājot aiz sevis iepriekšējo kustību pēdas.
Krista Vindberga-Auzniece (dzimusi 1989. gadā) ir vizuālā māksliniece, kura strādā dažādos medijos un mērogos - no smalki veidotiem neliela formāta zīmējumiem līdz liela mēroga scenogrāfiskiem risinājumiem teātra un operas iestudējumos. Viņa ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā un maģistra grādu vizuālajā komunikācijā.
Māksliniece piedalījusies personālizstādēs, duetu un grupu izstādēs Latvijā un ārvalstīs, tostarp Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Kim?, galerijā "Alma" Rīgā un "Kogo" galerijā Tartu. Viņa saņēmusi Prāgas kvadriennāles balvu 2019. gadā, kā arī vairākkārt novērtēta ar Spēlmaņu nakts un Latvijas Nacionālā teātra balvām par scenogrāfiju.
Vindberga-Auzniece trīs reizes nominēta arī Purvīša balvai (2015, 2021, 2023), un viņas darbi atrodas Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājumā, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā un privātkolekcijās Latvijā un ārvalstīs.
Izstādi atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, Altum, KRASO, "Kokmuiža" un Media Port.