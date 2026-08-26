Vētras sekas Jelgavas novadā: Vircavā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas joprojām strādā avārijas režīmā
Vētras seku dēļ avārijas režīmā joprojām strādā Vircavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Jelgavas novadā, informē novada pašvaldība.
Vētras postījumu dēļ lielākās problēmas Jelgavas novadā joprojām saistītas ar elektroapgādes traucējumiem. Elektroenerģijas padeves pārtraukumi ietekmē ne tikai iedzīvotāju ikdienu, bet arī ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu darbību, kā arī mobilo sakaru pieejamību.
AS "Sadales tīkls" turpina aktīvi strādāt pie vētras laikā bojātās elektroapgādes infrastruktūras atjaunošanas. Jelgavas novadā bez elektroenerģijas joprojām ir aptuveni 250 objekti. Elektroapgādes atjaunošana ir viena no galvenajām prioritātēm, jo elektrības pieejamība ir būtiska arī citu kritisko pakalpojumu pilnvērtīgai nodrošināšanai. Pašvaldība aizvien seko līdzi situācijas attīstībai un sadarbojas ar atbildīgajiem dienestiem, lai pēc iespējas ātrāk tiktu atjaunota elektroenerģijas padeve visās skartajās teritorijās.
SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka pēc vētras aptuveni 80% ūdensapgādes infrastruktūras objektu darbībā konstatēti traucējumi, kas radušies elektroenerģijas padeves pārtraukuma dēļ. Pašlaik centralizētā ūdensapgāde un kanalizācijas sūkņu sistēmu darbība visos Jelgavas novada pagastos ir nodrošināta.
Gandrīz pilnībā atjaunota arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība. Elektroenerģijas padeves pārtraukuma dēļ avārijas režīmā joprojām darbojas Vircavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Atbildīgie dienesti turpina darbu, lai iespējami drīz tiktu atjaunots pilnvērtīgs attīrīšanas iekārtu darbības režīms.
Vētras laikā un arī pēc tās mobilo sakaru darbība tika traucēta plašā Latvijas teritorijā. Arī Jelgavas novada pašvaldība ir saņēmusi iedzīvotāju ziņojumus par mobilo sakaru pieejamības problēmām, kas atsevišķās vietās apgrūtināja saziņu ar operatīvajiem dienestiem, pašvaldību un tuviniekiem.
Krīzes situācijās stabila sakaru pieejamība ir īpaši nozīmīga, tādēļ jautājums par mobilo sakaru tīklu noturību un darbības nepārtrauktību ir aktualizēts arī valsts līmenī, uzsver pašvaldībā. Jelgavas novada pašvaldība šo jautājumu ir pārrunājusi gan ar atbildīgajām ministrijām, gan mobilo sakaru operatoriem, lai kopīgi apzinātu iespējamos risinājumus un uzlabotu mobilo sakaru pieejamību un noturību ārkārtas situācijās.
Domē apgalvo, ka valsts un pašvaldības dienesti, pagastu pārvalžu darbinieki un piesaistītie speciālisti turpina strādāt pastiprinātā režīmā, lai iespējami īsā laikā novērstu vētras radītos postījumus un atjaunotu infrastruktūras pilnvērtīgu darbību. Situācija tiek nepārtraukti uzraudzīta, un par būtiskākajām izmaiņām pašvaldība informēs iedzīvotājus arī turpmāk.
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