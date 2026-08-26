Kuldīgai veltīta īpaša grāmata par Kurzemes hercogu galma spožumu un zudušo pili
Kuldīgai tapusi jauna grāmata "Kurzemes hercogu galma spožums un Kuldīgas pils", kuras pamatā ir mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa lekcija, kas 2023. gada 27. septembrī notika Kuldīgas Mākslas namā - tikai dažas dienas pēc tam, kad Kuldīgas vecpilsēta tika iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.
Izdevumā saglabāts autora stāstījuma īpašais stils, raksturīgie salīdzinājumi un izteicieni. Vairāk nekā trīs stundu garajā lekcijā Lancmanis iepazīstina ar Kurzemes hercogu galma spožumu, tā ietekmi uz Kurzemes kultūru, kā arī pētījumiem par vēsturisko Kuldīgas pili - tās likteni, nozīmi un iespējamo atdzimšanu.
Grāmatu papildina plašs ilustratīvais materiāls, tostarp attēli, kas līdz šim nav bijuši publicēti. Lasītājs var sekot līdzi pētnieka aizrautībai un atklājēja priekam, iepazīstot gan Kurzemes hercogistes vēsturi, gan Kuldīgas pils noslēpumus.
Grāmata veidota divās daļās. Pirmajā Imants Lancmanis pievēršas Ketleru dzimtai, īpaši izceļot to, kas no kādreiz varenās valdnieku dzimtas saglabājies līdz mūsdienām. Lai gan no daudzām hercogu celtajām pilīm un to greznajiem interjeriem vairs maz kas palicis, saglabājušās liecības par pašiem valdniekiem - viņu pīšļi, tērpu fragmenti un citas vēsturiskas liecības.
Savukārt grāmatas otrā daļa veltīta Kuldīgas pils vēsturei - tās arhitektūrai, interjeram, vēsturiskajiem aprakstiem un salīdzinājumam ar citām tā laika pilīm Latvijā un Eiropā.
Par jauno izdevumu Imants Lancmanis norāda, ka parasti lekcijas un priekšlasījumi pēc izskanēšanas paliek tikai klausītāju atmiņās, taču šoreiz saturs ir saglabāts grāmatā, turklāt saglabāta arī runātāja valoda un stāstījuma aizrautība. Mākslas zinātnieks uzsver, ka viņa ideja par Kuldīgu kā "Kurzemes Pompejām" sāk piepildīties, jo pils pamazām sāk atklāties un "iznirt no zemes".
Grāmatas ieceres, dizaina un maketa autore ir Katrīna Vasiļevska, izdevējs - SIA "Lapu dizains". Stāstījumu pierakstījusi Ieva Rupenheite, savukārt kopsavilkuma un attēlu parakstu tulkojumu angļu valodā sagatavojis Valdis Ābols. Grāmata drukāta Jelgavas tipogrāfijā.
Izdevuma tapšanā īpaša pateicība veltīta Kuldīgas novada muzejam un Rundāles pils muzejam par sadarbību un atbalstu.
Grāmata "Kurzemes hercogu galma spožums un Kuldīgas pils" izdota ar Kurzemes plānošanas reģiona atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma" projektu konkursa "Kurzemes kultūras programma 2026" ietvaros.