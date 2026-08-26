Ērgļos skanēs tūkstošiem balsu - 70 kori godinās Jurjānu Andreju viņa dzimtas mājās
12. septembrī vairāk nekā 2000 dziedātāji no 70 koriem pulcēsies XVI koru saietā, kas jau tradicionāli notiek Ērgļu pusē, brāļu Jurjānu dzimtajās mājās “Meņģeļi”. Saiets veltīts Jurjānu Andreja 170. gadskārtai.
Dienas pirmajā pusē, plkst. 11.00, pie Jurjānu vecāku atdusas vietas Blaumaņu kapos Ērgļos notiks piemiņas brīdis.
Saieta kulminācijā - koncertā “Dziesmās līgo Latvija” plkst. 17.00 brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Menģeļi” pulcēsies 70 kori no visas Latvijas, Madonas pūtēju orķestris, jauniešu pūtēju orķestris “Auseklītis” un Antras Grinbergas vadītie Ērgļu saieta nama tautas deju kolektīvi. Koncerta mākslinieciskais vadītājs ir Ārijs Šķepasts, režisore - Ināra Cakule. Koncertu vadīs Mārtiņš Egliens.
Kopkoris diriģentu Jāņa Almaņa-Palmbaha, Haralda Bārzdiņa, Ilzes Briediņas, Andreja Cepīša, Oskara Jeskes, Jāņa Lapsas, Jāņa Rijnieka, Agitas Rimšēvičas, Marikas Slotinas-Brantes, Ārija Šķepasta, Jāņa Trūpa, Anitas Zarānes, Ingas Zirnes un Georga Zujeva vadībā dziedās Jurjānu Andreja zināmākās kora dziesmas un tautas dziesmu apdares. Koncerta programmā iekļautas arī latviešu tautasdziesmas Emiļa Melngaiļa, Helmera Pavasara, Ārija Šķepasta apdarē un Raimonda Paula, Ērika Ešenvalda, Lauras Jēkabsones radīti skaņdarbi.
Koncerta mākslinieciskais vadītājs Ārijs Šķepasts par gaidāmo koru saietu stāsta: “Godināt Andreju Jurjānu kopā nāk tauta. Kad kopā nāk tauta - Latvija mostas un dziesmās ielīgo sevi nākotnei.”
Latvijas koru dziesmotas tikšanās “Meņģeļos”, godinot Jurjānu Andreja piemiņu, notiek kopš 1996. gada. Ieeja koncertā ir bez maksas.
Pēc koncerta plānota zaļumballe, kurā muzicēs Madonas novada Praulienas pagasta folkloras kopu “Praulits”.
Koru saiets Meņģeļos ir nozīmīgs Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku starplaika pasākums, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Madonas novadu un Ērgļu apvienības pārvaldi.