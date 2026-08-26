Sabiedrība
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VIDEO: ziņo par lielu rosību Rīgas centrā - pie administratīvās ēkas sabraukuši visi dienesti
Rīgas centrā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, trešdienas vakarā pulcējušies vairāki operatīvie dienesti - ugunsdzēsēji, policija un mediķi.
Kā Jauns.lv ziņo aculiecinieki, no ielas nav bijis uzreiz saprotams, kas tieši noticis, taču notikuma vietā redzami vairāki dienestu transportlīdzekļi. Uz vietas atrodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ekipāžas - piecas ugunsdzēsēju automašīnas, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde un policija un avārijas dienests.
Kā informē VUGD, neilgi pirms plkst. 18 saņemts izsaukums uz Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri, kur četrstāvu administratīvā ēkā bija izveidojies sadūmojums.
Ugunsdzēsēji glābēji šobrīd strādā notikuma vietā un veic nepieciešamos darbus. Patlaban nav zināms, kas izraisījis sadūmojumu un vai ēkā bijuši cietušie. Par notikuma attīstību dienesti informēs pēc darbu pabeigšanas.