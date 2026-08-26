VIDEO: Rīgā saduras trolejbuss un vieglā automašīna - Teikas apkārtnē izveidojies pamatīgs sastrēgums
Foto: Jauns.lv
Rīgā saduras trolejbuss un vieglā automašīna.
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VIDEO: Rīgā saduras trolejbuss un vieglā automašīna - Teikas apkārtnē izveidojies pamatīgs sastrēgums

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

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Rīgā, Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojumā, notikusi sadursme starp vieglo automašīnu un trolejbusu, kā dēļ šajā vietā būtiski apgrūtināta satiksme.

VIDEO: Rīgā saduras trolejbuss un vieglā automašīn...

Negadījuma dēļ izveidojies pamatīgs sastrēgums - kā ziņo aculiecinieki, transportlīdzekļu rinda virzienā uz centru sākas pat no Teikas.

Autovadītājiem, kuri šobrīd pārvietojas pa Brīvības gatvi centra virzienā, jārēķinās ar ievērojami ilgāku ceļā pavadīto laiku un iespēju robežās jāizvēlas alternatīvi maršruti.

Plašāka informācija par negadījuma apstākļiem un iespējamām sekām pagaidām nav zināma.

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