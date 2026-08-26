Pēc skaļās aiziešanas no "Gora" vadības Zirniņai atrasts jauns amats
No 14. septembra par Ludzas novada Kultūras centra vadītāju iecelta bijusī Latgales koncertzāles "Gors" vadītāja Diāna Zirniņa (ZZS), trešdien nolēma novada dome.
Zirniņai ir ilggadēja un daudzpusīga profesionālā pieredze vadībā, kultūrā, komunikācijā un valsts pārvaldē. Īpaši nozīmīga ir viņas 15 gadu pieredze Latgales vēstniecības "Gora" vadībā, uzsver Ludzas novada pašvaldībā. No 2011. līdz 2026. gadam Zirniņa bija SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" valdes locekle un atbildēja par uzņēmuma stratēģisko attīstību, pārmaiņu vadību, saimniecisko un finanšu darbību, kā arī starptautisko sadarbību un augstākā līmeņa mākslas pasākumu norisi.
Vadības pieredzi Zirniņa guvusi arī valsts un pašvaldības sektorā - viņa vadīja Sabiedrisko attiecību nodaļu Rēzeknes domē, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāli. Iepriekš Rēzeknes domē viņa strādāja par sabiedrisko attiecību speciālisti, savukārt Nodarbinātības valsts aģentūrā bija nodarbinātības aģente, atbildot par starptautisko projektu koordinēšanu un strādājot par projektu vadītāju.
Viņas profesionālā pieredze ietver arī darbu medijos - viņa bijusi programmu un ziņu dienesta vadītāja radio SIA "Ef-Ei", reģionālā korespondente ziņu aģentūrā LETA un informatīvā izdevuma "Rēzeknes Vēstnesis" redaktore. Tāpat Zirniņa aktīvi darbojusies akadēmiskajā vidē - ilgstoši bijusi valsts pārbaudījumu komisijas locekle un priekšsēdētāja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, kā arī darbojusies komisijās Biznesa augstskolā "Turība" un Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, kur bijusi arī vieslektore. Viņa ir piedalījusies arī kā eksperte Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas aprobācijas projektā.
Zirniņa ir ieguvusi profesionālā maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās Biznesa augstskolā "Turība", maģistra grādu vadībzinātnē Rēzeknes Augstskolā, augstākās profesionālās izglītības diplomu un ekonomista kvalifikāciju uzņēmējdarbības tiesībās Rēzeknes Augstskolā, kā arī uzskaitveža kvalifikāciju finanšu un vadības grāmatvedībā Rēzeknes komercskolā. Savu profesionālo kompetenci viņa regulāri pilnveidojusi starptautiskās pieredzes apmaiņas programmās un vizītēs, tostarp Islandē, Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Lielbritānijā un Francijā, kā arī dažādos vadības pilnveides un profesionālās tālākizglītības kursos.
Zirniņa amatu "Gorā" zaudēja pēc tam, kad sākās sarunas par koncertzāles pārvaldības formas maiņu. Viņa esot zaudējusi Rēzeknes domes uzticību.
Zirniņa iekļauta Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Latgales sarakstā 15. Saeimas vēlēšanām.