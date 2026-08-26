1. septembrī Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas visiem pasažieriem.
Sabiedrība
Šodien 17:55
1. septembrī Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas visiem pasažieriem
Atzīmējot jaunā mācību gada sākumu, otrdien, 1. septembrī, visi pasažieri Rīgas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas.
Rīgas satiksme informē, ka šajā dienā autobusos, trolejbusos un tramvajos nebūs jāiegādājas biļete un arī esošā biļete nebūs jāreģistrē.
Bezmaksas braukšana attieksies uz visiem pasažieriem - gan skolēniem un studentiem, gan citiem sabiedriskā transporta lietotājiem.
Šāda iespēja tiek nodrošināta, lai jaunā mācību gada sākumā rīdziniekiem un pilsētas viesiem būtu ērtāk pārvietoties, kā arī veicinātu sabiedriskā transporta izmantošanu.