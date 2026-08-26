VSAA uz laiku pārtrauks e-pakalpojumu darbību: klientiem jārēķinās ar ierobežojumiem
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka saistībā ar informācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošanas darbiem uz vairākām dienām nebūs pieejami VSAA e-pakalpojumi portālā Latvija.gov.lv.
VSAA e-pakalpojumi nebūs pieejami no 28. augusta plkst. 15.00 līdz 1. septembrim ieskaitot. Šajā laikā tiks veikta VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas, citu aģentūras informācijas sistēmu un tajās glabāto datu pārcelšana uz modernāku serveru infrastruktūru.
VSAA aicina iedzīvotājus savus pakalpojumus, ja iespējams, pieteikt savlaicīgi vai ieplānot pēc 2. septembra, kad paredzēts atjaunot ierasto pakalpojumu pieejamību.
Vienlaikus VSAA norāda, ka 31. augustā un 1. septembrī klientu apkalpošanas centri, tālruņi un e-pasts būs pieejami ierastajā laikā. Šajās dienās iedzīvotāji varēs saņemt vispārīgu informāciju, kā arī iesniegt dokumentus klātienē vai elektroniski, ja tie būs parakstīti ar drošu e-parakstu.
Tomēr sistēmu pārcelšanas laikā var nebūt iespējams veikt visas darbības, kurām nepieciešama piekļuve VSAA informācijas sistēmās esošajiem datiem.
Par e-pakalpojumu un citu pakalpojumu darbības atjaunošanu VSAA informēs pēc nepieciešamo darbu pabeigšanas.