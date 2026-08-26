Pēc spēcīgajām lietavām Rīgā slēdz populāru peldvietu - Daugavā konstatēts piesārņojums
Veikto ūdens paraugu analīze liecina, ka Daugavas peldvietā "Ķīpsala" mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, tādēļ šajā pludmalē pagaidām peldēties ir aizliegts un tiks izvietotas attiecīgas aizlieguma zīmes.
Rīgā aizvadītās nedēļas nogalē bija ekstrēmas lietusgāzes un vētra, kas izraisīja lietusūdeņu noteces sistēmu pārslodzi, pārplūšanu un iespējamu piesārņojuma nonākšanu Daugavā, būtiski ietekmējot peldūdens mikrobioloģisko analīžu rezultātus.
Jūras peldvietās ūdens analīzes ir labas un tur peldēties atļauts. Pārējo peldvietu analīžu rezultāti tiks saņemti tuvākajās dienās, tādēļ pagaidām tajās peldēties nav ieteicams.
Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
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Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 000 klientu.
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