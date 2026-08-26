Rīgas pašvaldības policija kļūdaini sodījusi autovadītājus Čaka ielā
Rīgas Pašvaldības policija sola atcelt visus nepamatotos sodus, kas tika piemēroti Čaka ielā par braukšanu pa sabiedriskā transporta joslu, informēja policijā.
Lēmumi par soda piemērošanu pieņemti no 13. līdz 25. augustam. Sodi piemēroti gan tiem autovadītājiem, kuri pārkāpa noteikumus, gan tiem, kuri veica atļautu manevru, tādēļ policija pašlaik katru no tiem skata atsevišķi un izvērtē tā pamatotību.
Visi nepamatoti piemērotie sodi tikšot atcelti.
Kļūdu policija konstatēja pati, veicot regulāru tehnisko iekārtu datu un pieņemto lēmumu pēckontroli.
Lai izvairītos no šādām situācijām nākotnē, uzreiz pēc šī incidenta atklāšanas veikta visaptveroša pārbaude un detalizēti caurskatīti sistēmas algoritmi arī visās pārējās satiksmes uzraudzības vietās pilsētā, informē policijā.
Čaka un Matīsa ielas krustojumā kontroles mērķis ir fiksēt transportlīdzekļus, kuri turpina braukt pa sabiedriskā transporta joslu Čaka ielā, nevis nogriežas uz Matīsa ielu. Sistēmas kļūdas dēļ fiksēti transportlīdzekļi, kuri nogriezās, un arī tiem piemērots sods.