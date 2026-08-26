Vairāk nekā 2000 rīdzinieku pieprasa atjaunot autobusu no Dārziņiem uz Rīgas centru
Rīgas dome šodien pieņēma izskatīšanai iedzīvotāju iniciatīvu par sabiedriskā transporta kustības atjaunošanu no Dārziņiem uz centru.
Iniciatīva nodota vērtēšanai Ārtelpas un mobilitātes departamentam.
Iedzīvotāji iniciatīvu portālā "manabalss.lv" savāca 2188 iedzīvotāju parakstus. Iniciatīvā pausts aicinājums atjaunot iedzīvotājiem ērtu un pieejamu satiksmi un nodrošināt apkaimes tiešu savienojumu ar pilsētas centru.
Iniciatīvā aicināts atcelt lēmumu par 18., 15. un 31. autobusa maršrutu izmaiņām un pārsēšanās sistēmas ieviešanu no šodienas Dārziņu un Rumbulas virzienā. Iniciatīvā prasīts saglabāt līdzšinējos 18. un 15. autobusa maršrutus uz Abrenes ielu un centru.
Iniciatīvas autori uzskata, ka ar lēmumu mainīt satiksmes organizāciju tiks būtiski pasliktināta Dārziņu apkaimes iedzīvotāju dzīves kvalitāte un mobilitātes iespējas, kā arī ietekmēs cilvēkus, kas dodas uz darbu šajās apkaimēs, piemēram, Rumbulā.
Jaunizveidotās iespējas nokļūt centrā ar pārsēšanos Ķengaragā, iniciatīvas autori uzskata par "ārkārtīgi neērtām".
Rīgā 18. maršruta autobuss no Dārziņiem kursē biežāk, bet tikai līdz Ķengaragam.
Izmaiņu rezultātā 18. autobusa maršruts tika pārveidots par pievedošo maršrutu līdz mobilitātes punktam "Ķengarags" un kursē katru dienu ik pēc 12 līdz 15 minūtēm līdzšinējo 35 līdz 45 minūšu vietā darba dienās un 60 minūšu vietā brīvdienās.
Savukārt mobilitātes punktā "Ķengarags" ir iespējams pārsēsties uz tramvaja un trolejbusa maršrutiem, kas darba dienās centra virzienā kursēs ik pēc divām līdz piecām minūtēm.
Tāpat mobilitātes punktā ir iespēja pārsēsties autobusa maršrutos, kas kursēs Purvciema, Mežciema, Juglas un Sarkandaugavas virzienā.
No septembra atsevišķi 18. autobusa maršruta reisi tiks pagarināti līdz Prūšu un Latgales ielai, lai skolēniem būtu ērtāk nokļūt uz Ķengaraga apkaimes izglītības iestādēm un atgriezties mājās.