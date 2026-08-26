Septiņi cilvēki saspiesti “Volkswagen” bagāžniekā: Jēkabpilī notver kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju
Trešdien, 26. augustā, Jēkabpilī robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām aizturēja kārtējo likumpārkāpēju, kurš pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas.
Pārbaudot saņemto informāciju un veicot nepārtrauktus vajāšanas pasākumus robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām apturēja kādu Volkswagen markas transportlīdzekli, kuru vadīja Latvijas pilsonis. Pārbaudot automašīnu, tās bagāžas nodalījumā konstatētas septiņas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. panta 3.1. daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
Septiņas personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija “VILKATIS”, kas ir mērķēta un koordinēta Latvijas reakcija uz hibrīdo apdraudējumu - instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas puses. Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau uzsākusi 131 kriminālprocesu (no kuriem 50 izdalīti no iepriekš uzsāktiem kriminālprocesiem) pret 103 personām. Par minētajām darbībām personas tiek sodītas ar bargiem brīvības atņemšanas sodiem, piemēram, vienā lietā persona tika notiesāta ar brīvības atņemšanas sodu uz 4 gadiem un 6 mēnešiem; citā lietā – uz 6 gadiem un 1 mēnesi.
Valsts robežsardze aicina atturēties no iesaistīšanās jebkādās noziedzīgās darbībās, kas saistītas ar nelikumīgi valsts robežu šķērsojušo personu tālākas pārvietošanas (pārvešanas ar autotransportu) Eiropas Savienības iekšienē organizēšanu vai tās īstenošanu.
Krimināllikuma attiecīgā panta sankcija paredz ilgstošu brīvības atņemšanas sodu no 2 līdz 10 gadiem par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai un citu noziedzīgo darbību organizēšanu un veikšanu, kas saistītas ar nelegālo migrāciju uz Latvijas Republiku, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.