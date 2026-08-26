Premjers rosina CSDD kiberuzbrukumā cietušajiem bez maksas mainīt numurzīmes
Iedzīvotājiem, kuri cietuši Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) kiberincidentā, vajadzētu ļaut nomainīt transportlīdzekļu numurzīmes bez maksas, uzskata Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta Panorāma" trešdien norādīja, ka iedzīvotājiem, kuru dati nozagti kiberuzbrukumā CSDD, ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu.
Premjers uzsvēra, ka kiberincidentā cietuši visi, kuriem ir transportlīdzekļi. "Vai tas ir valsts interesēs, prasīt kompensāciju? Es domāju, ka nē," teica Kulbergs.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka CSDD jāveic visas darbības, kuras tagad direkcijai uzliktas. Tai skaitā jāinformē katrs cietušais. "CSDD gadījumā es saskatu kā pareizāko nevis kompensāciju, bet ir jādod iespēja cilvēkiem mainīt numura zīmes," sacīja premjers
Premjers gan arī atzīmēja, ka viņš kā Ministru prezidents neko nevar pieprasīt no valsts kapitālsabiedrības, tomēr var to aicināt.
Jau ziņots, ka kiberuzbrukumā CSDD augusta sākumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Pēc vairāku amatpersonu aicinājuma atkāpties no amatiem šādu lēmumu pieņēma gan CSDD valde, gan padome.
Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar "Tet" par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu.
Savukārt Ģenerālprokuratūrā sākta prokurora pārbaude par iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, kā rezultātā notikusi datu noplūde no CSDD informācijas sistēmām.
Tāpat Valsts policija sākusi kriminālprocesu par kiberuzbrukumu CSDD.